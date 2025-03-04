福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

▲「福容徠旅中壢」的兒童遊戲室。（圖／福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導



「福容大飯店」的起家厝「福容大飯店中壢店」，去年耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為徠旅品牌體系下第五家分店，並再度攜手全球知名居家品牌IKEA的企業業務，打造15間親子主題房，以及一間孩童專屬的遊戲室，日前正式亮相，成為中壢車站商圈，唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。

▲「福容徠旅中壢」打造充滿童趣的兒童遊戲室，親子同樂。（圖／福容提供）

福容表示，環保、永續，是福容與IKEA共同的核心價值之一，也落實在親子主題房的應用上。「福容徠旅中壢店」的IKEA親子主題房，就位在飯店四樓，一整層的空間，三大主題分別是「星旅」、「森旅」和「海旅」，全都採用IKEA的主題商品，打造成獨特的親子休憩空間。IKEA強調「兒童安全」，每年實驗室進行超過一百萬次產品測試，經過風險評估和程序，以確保其銷售商品皆符合各國規範。

▲「福容徠旅中壢」IKEA「海旅」客房。（圖／福容提供）

「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，第一家店開在高雄前金，就與全球知名的IKEA（宜家家居）企業業務攜手。一整層17間，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房，一推出便引起廣大迴響。這次雙方再度攜手合作，創造出具有教育意義的親子主題房。

「福容徠旅」強調實踐永續旅行理念，飯店住宿減塑，建議遊客入住需自行攜帶重複使用的牙刷、刮鬍刀、梳子等物品，減少使用一次性備品；即日起試營運開放訂房，優惠價格只到6月30日。