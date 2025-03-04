台灣最新海馬斯、M1A2戰車趕不上漢光　最快下半年成軍

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

台灣最新對美採購的11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以及M1A2T戰車都在2024年底抵台。對於今年漢光41號演習，是否可能參與操演或亮相，陸軍參謀長表示，規劃今年下半年完成戰備任務訓練後，才會正式成軍；因此，國防部長顧立雄說，今年漢光無法趕上，時程要到下半年。

國防部在去年底時證實，11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）抵台，首批陸軍戰術飛彈與海馬斯多管火箭系統，均由陸軍58砲指部接裝；此外，我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛也已抵台，分批載往新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，並分發到六軍團的584裝甲旅與269機械化旅。

對於海馬斯與M1A2T戰車是否能趕上今年漢光41號參與操演或亮相一事，陸軍參謀長表示，去年交裝後，目前都分別在依照計畫實施換裝，各項進度都正常，換裝訓練階段完成後，都會進行實彈驗測，規劃下半年完成戰備任務訓練後，才會正式成軍，以達到具有新興武器單位。

▼立法院外交及國防委員會6日在召委王定宇率領下，前往陸軍砲兵部隊考察，曝光台灣對美採購的11套海馬斯多管火箭系統。（圖／王定宇臉書）

