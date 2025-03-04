顧立雄公布4大建軍重點　漢光期程倍增、新加5項聯合作戰操演

▲漢光演習執行戰備轉場訓練。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日在一場媒體茶敘中表示，國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建軍規劃置重點於「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」與「厚植灰色地帶應處能量」等四大面向；而今年漢光41號，演習期程都倍增，且新增聯合資訊及電子作戰」、「立即備戰」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合海上防禦」與「聯合地面防禦」等五項聯合作戰操演。

在國防施政方面，顧立雄提到「強化戰備訓練」，他表示，精良的人員素質，是發揮不對稱戰力的關鍵，相對於中國，雖然在武器裝備上，可能不如解放軍載台大、數量多；但是，透過精實的訓練及良善治理，國軍部隊的人力素質，絕對可以超越共軍，這也是台灣得以嚇阻侵略的優勢。

顧立雄說，首先，為了使國軍各級部隊達到快速反應，且維持「高戰備」能力的目標，今年的國軍部隊訓練，結合「多域拒止，韌性防衛」的作戰指導，採「實兵、實地、實時、實裝」方式施訓，強化「備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」整備，建立可恃戰力。

顧立雄表示，在基礎的人員訓練方面，從入伍訓就會新增手槍、班用機槍實彈射擊等課程，以及反裝甲武器、無人機的基本操作，強化單兵戰鬥職能。

顧立雄進一步說，部隊駐地訓練，除了提升守備、主戰部隊的作戰職能與計畫演練，強化戰傷救護、反裝甲及防空武器操作等能力；也要加強工兵等戰鬥支援部隊，執行布雷、阻絕等作業的訓練與整備。

另外，在地面部隊兵科基地的進訓週期方面，顧立雄說，已修正為以「兵科基地」訓練合格為目標，使部隊具備軍、兵種協同作戰的職能。新增加的立即備戰操演，則可以訓練部隊達到高戰備的目標。

顧立雄表示，今年度的重大演訓，同樣聚焦在聯合作戰，除了「漢光41號」電腦輔助指揮所及實兵演習、三軍精準飛彈射擊、陸軍聯兵旅戰術對抗及三軍聯合火力實彈測考外；新增「聯合資訊及電子作戰」、「立即備戰」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合海上防禦」與「聯合地面防禦」等五項聯合作戰操演。

▼國防部長顧立雄與媒體茶敘。（圖／軍聞社）



其中，「漢光41號」演習的規劃，顧立雄表示，以灰色地帶應處，至縱深防禦作戰為發展基礎，並調整演習期程。「電腦輔助指揮所演習」延長為14天，「實兵演練」則增加為10天，可以有效提升國軍執行聯合作戰計畫之任務能力。

另外，顧立雄也提出「前瞻國防規劃」，他表示，戮力戰備訓練的同時，也必須審時度勢、前瞻瞭望，才能當握先機。面對未來的安全挑戰，國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建軍規劃置重點於「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」與「厚植灰色地帶應處能量」等四大面向，並且具體落實在無人系統、人工智慧等先進科技應用層面。

顧立雄說，例如在去年漢光演習中，可以用18國語言，執行國際傳播的「AI主播」，今年就會有升級版，可以把我們的聲音，更精準地傳播到國際社會。

此外，為了引進民間成熟技術與產品，顧立雄也成立「國防創新小組」。他說，已經啟動「擴增實境智慧作戰系統」等3案的公開徵集，期以公私協力厚實國軍整體防衛作戰能力。為了組建最符合作戰效益的部隊，目前也正由參謀本部以「打」的需求為主軸，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」的原則，逐一盤點三軍各類型部隊組織編裝，納入演訓驗證，以肆應未來作戰型態、提升作戰效能。