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新加坡調查輝達晶片流向　籲馬來西亞與美國協助

▲▼DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌。（圖／路透）

▲新加坡追查輝達先進晶片流向。（圖／路透）

文／中央社

新加坡對輝達先進晶片轉運流向展開調查。當地媒體報導，內政官員今天表示，涉案伺服器可能搭載晶片從新加坡運往鄰國馬來西亞，籲求馬來西亞與美國提供更多訊息以協助調查。

新加坡日前對3名男子提出詐欺罪指控，其中1人為中國男子，該案可能與美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達先進晶片從新加坡轉運流向中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的指控有關。

新加坡聯合早報、亞洲新聞台（CNA）今天報導，新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）接受媒體訪問表示，新加坡是獨立進行調查，美國至今未就此案對新加坡提出任何要求，涉案伺服器由美國戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）出口到新加坡，可能搭載輝達的晶片並從新加坡運往鄰國馬來西亞。

尚穆根說，現在不能確定馬來西亞是不是這些伺服器的最終目的地，還是它們又被運往海外。

他強調，對最終目的地的陳述進行虛假陳述，觸犯了新加坡法律，「我們希望所有在新加坡的營運公司，都能考慮到其他國家對國際商業活動所實施的單邊出口管制，也希望在新加坡的營運公司透明地開展業務」。

報導指出，尚穆根也說，新加坡只清楚這些伺服器在本地的動向，因此已籲求美國和馬來西亞提供更多消息，以協助調查，如果搭載了美國出口管制物，新加坡已表達「很樂意與他們合作，並支持美國對此展開的任何調查」。

路透社曾報導，有組織的AI晶片走私至中國行為，先前被查出來自新加坡等國家，引發疑慮。在此情況下，新加坡警方對疑似作出虛假陳述的22名個人和公司展開調查。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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