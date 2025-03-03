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嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品（圖／東森購物提供）

▲疲老闆突停業引發跳票疑雲。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

被網友封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的疲老闆，以接地氣路線在電商界殺出一條血路，甚至在嘉義市還有千坪大賣場。然而近日卻先後傳出以「內部調整」為由暫停營業，又被流傳多輛大貨車連夜進出倉庫，疑似廠商搬貨抵債的情況，就連網紅「鳳梨」也發聲。對此，疲老闆2日發布最新聲明，承諾一切訂單將照常出貨。

疲老闆最新聲明，「親愛的粉絲們，最近我們正在做內部調整，希望未來能帶給大家更棒的服務跟更好的品質，疲老闆門市目前暫時不對外開放營業，敬請等候我們的營業公告也好好期待我們的下一場直播吧！

但請放心！所有訂單都還是會正常出貨，不影響大家的下單～要下單的朋友可以在官方網站或各大平台下單，我們依然會好好為大家服務！

感謝你們一路的支持，期待我們回歸後能帶來更棒的疲老闆！」

疲老闆的零食倉庫位於嘉義市西區世賢路，該公司以直播方式銷售零食，價格實惠，吸引了大量忠實粉絲。負責人陳冠銘經常在直播中展示各類台灣及異國零食，並且積極參與公益活動，建立了良好的企業形象。然而，近日網路社群上流傳的多輛貨車深夜搬貨的畫面，引發了財務危機和跳票的傳聞。

疲老闆27日凌晨在臉書粉絲專頁上發文，表示正在進行內部優化調整，並將在調整完成後恢復正常營運，強調這是為了提供更高品質的服務。然而，28日中午再次公告，稱連假期間停止服務，讓原本計劃在假期前來購物的顧客撲了空。

曾與疲老闆合作的知名網紅吳泓逸（綽號「鳳梨」），也在話題發酵時，於228當天發布「最後通牒」，要求疲老闆出面把貨款和錢跟他算清楚，若沒有的話，「我該做什麼動作將不再惜情。」

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