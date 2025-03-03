約吃海底撈！結帳時「新同事算法」讓他傻眼　網戰翻：這樣很好啊

▲原PO和新同事一起吃火鍋。圖與本文無關。（資料照／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這人乾脆去應徵會計好了！」一名網友發文透露，近期和新同事一起去吃海底撈時，本來心想費用平分即可，沒想到同事卻精確計算每個人都吃了什麼，讓大家感到很傻眼。貼文曝光後，也掀起網友討論。

有網友在「匿名公社」上發文表示，前陣子他和新同事一起吃海底撈，但結帳的時候，「卻發生了一件讓人瞠目結舌的事」。起初大家本打算直接平分費用，但沒想到新同事卻精準地說出每個人吃了什麼、點了什麼，就連一片肉、一根蔬菜也都精確算出來。

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新同事說，「我沒吃麻辣鍋底，這個鍋底我應該不用付，她也不喜歡吃牛跟豬所以要扣掉。」雖然最後大家還是照個新同事計算的費用來付錢，但原PO坦言，「蠻傻眼的，這人乾脆去應徵會計好了」，之後大家也私下討論，說下次不會想再約新同事，「畢竟是來享受食物聊天的，輕鬆平分不是很好？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「要這樣算就去吃個人鍋吧」、「看似不吃虧，但是在人際上虧慘了，超級不划算」、「要算這麼精當初就去一人一鍋的店，你要吃多少付多少就你家的事情，是共鍋還在那邊算這個」、「這麼會算自己分一桌自己吃，所謂的均分裡面不只包含了食材還有互相提供的『情緒價值』」。

也有網友認為，「這樣很好啊，她如果吃不多你們不也是找人去當分母的嗎？真的不爽下次不要邀她就好」、「強迫別人當分母確實也不好」、「嚴格講起來她沒錯，不吃虧，也不讓別人吃虧，今天如果是你吃得很少卻付一樣多的錢，也許你表面無所謂，但心裡也不是滋味」。雖然文章掀起討論，不過也有人認為太離譜，質疑真實性。