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姊姊揪「連假露營」他玩到崩潰累炸！大票秒懂：多人玩只跟團

▲▼泰國,血拼,超市,採買,閨蜜,逛街。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

228連假，原本打算輕鬆度過，沒想到卻變成一場「災難露營」！一名網友分享，原本計畫休息三天，頂多短途出遊去走走。後來在姊姊邀請下，家裡開會後一致決定去露營園區，結果卻讓原PO超崩潰，「決定以後要出遊，只要自己的小家庭出遊就好，不想再跟別人…超累！」經歷引發共鳴。

原PO在匿名公社表示，連假前一周接到姊姊邀請，問要不要去露營園區，「在我們家庭會議討論過後，我們全家對我一票，一面倒通過…要去露營！」他於是只能跟著去。原本約好第一天下午2點在營區集合，「Ok…我們就乖乖遵守，第一天真的兩點準時到…然後跟他們聯絡一下…他們居然還在路上？」

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更傻眼的是，姊姊一家中途卻跑去別的地方玩，並悠哉地吃大餐，「我們也不能說什麼，只能自己活動……一直等一直等，等到4點多他們才出現。」等姊姊到了，原PO發現對方根本沒準備食材，還提議晚上去逛夜市，「露營逛夜市？我還第一次聽過。」後來對方不好意思，才臨時去超市採買。

然而，晚餐準備時，他才驚覺姊姊完全不會煮飯，「感覺他是來亂的……我們就在想……你們露營那麼多次的經驗，晚餐是怎麼解決的？就真的只是煮泡麵？」後來手忙腳亂地準備了半天，結果食物竟然還不太夠。「我們家根本沒吃飽，但姊姊他們白天吃過牛排，所以覺得隨便吃就好。」

整理完之後，本來想說終於要放鬆，大人可以好好聊天，讓小孩去玩，結果姊姊在9點多就叫小孩進帳篷睡覺了，「連我們家小孩也只能跟著睡，還沒10點耶！」原PO忍不住大翻白眼，覺得這次露營完全沒搞頭。

第二天，姊姊提議找個景點一起走走，最後選定棒球飯店，沒想到又遇到步調不合的情況，「我們家是棒球迷，認真研究名人堂展覽，但姊姊一家興趣缺缺，一直催促著要去拍史努比。」逛得不過癮的他只能無奈表示：「下次我要自己來。」

最後，姊姊又隨興地Google了一間位在復興區的餐廳，想約一起吃午餐，但原PO們家不想再上山，決定直接解散，結束這場疲憊的旅程。「回家路上 我跟隊友都有共識……以後出遊……只限我們小家庭自己出來就好，跟他們一家一起玩真的超累……」

話題引發討論，「這是真的！要多人玩我只會跟團」、「自己的姊姊，怎麼沒有先溝通？」「也不要找夫家人家庭旅遊…累死自己而已！」「看起來就好累了」、「我也覺得自己一家四口出門輕鬆多了」、「以後要多問一下對方怎麼規劃行程和三餐，不然很危險！有些人只適合偶爾相處，不適合共遊。」

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