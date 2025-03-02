送錯餐竟「嗆聲要打人」被懲處！家長大鬧：不挺員工就是爛老闆

▲做生意通常都以和為貴，顧客至上。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名老闆抱怨指出，該店一名員工送錯餐竟還作勢要打客人，自己因此請對方考慮要自請離職，還是減少時數，沒想到過幾天後，對方的父母竟來店裡大鬧，說什麼「為老闆不挺員工就是爛老闆。」讓他很委屈。

原PO在《匿名公社》表示，上星期店裡的某外場員工送錯餐，沒想到沒有先跟客人道歉，反而還對客人嗆聲。原PO指出，「我們當場查閱監視器，我們員工的確在顧客反應送錯餐時態度不好，還嗆顧客『我就送錯想怎樣』，我當場就跟顧客道歉，並且給員工減少時數或是自請離職的選擇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，原本以為這件事就這樣落幕了，豈料對方的家長居然在用餐時間來鬧，說什麼「為老闆不挺員工就是爛老闆。」原PO坦言，光是員工作勢在店裡跟客人動手，自己早已有合法理由解聘對方。

原PO嘆，當下解釋了非常多遍，然而對方家長仍不停指責他，讓他相當無奈，「難道老闆無論如何就要挺員工？就算她錯了也要挺？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「做錯事沒叫她賠就不錯了還要挺」、「這種父母就教出這種小孩，所以，如果態度不改就趁早請她走路」、「叫客戶回來告員工恐嚇」。

另外也有人說，「我個人沒有過失的情況下，還是被店長唸一堆，真的不是很喜歡顧客至上這種爛觀念，只會讓員工心寒，當然妳那位員工行為不是很好。」

延伸閱讀

▸ 逼讓博愛座嗆「台灣爛地方」！老婦囂張喊：我有上海護照 移民署曝真相打臉了

▸ 28歲「地表最帥和尚」結婚了！大1歲新婚妻竟是財閥千金 超狂家世背景曝

▸ 原始連結