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男友去日本！「幫買東西收代購費」她很失望　兩派戰翻：合情合理

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝） 

▲原PO男友去日本玩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果出國玩時，親友想讓自己幫忙買些東西，會不會收代購費？近日有網友發文表示，她媽媽不過是請男友幫忙買點小東西，結果男友回台後，居然要收代購費，讓她覺得很尷尬，「我對他的態度有些失望！」貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「男友去日本員工旅遊，我媽託他帶東西竟收代購費」為標題發文，提到男友的員工旅遊是去日本玩，因此媽媽就請男友幫忙帶些小東西回來，「結果他竟然向我媽收代購費！」

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原PO透露，讓她感到難過的原因是，男友當時並沒有直接跟她說這件事，反而是向她媽媽要錢，「這樣的行為讓我媽有點不開心，也讓我非常尷尬！」她強調自己不覺得男友有義務替媽媽做這些，但問題在於對方為何要用這種方式處理這件事？男友明明可以先和她溝通的，「我對他的態度有些失望」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我會付錢，然後分手」、「如果只是你媽媽一個人要的，那他確實不會做人；如果是三姑六婆一堆人的，收錢沒什麼不對」、「很不會做人耶，待人處事方面真的0分」、「代購費我覺得誇張」。

也有網友認為，「女朋友媽媽本來打的如意算盤是整個連東西都免費收到吧」、「順便而已嗎？你媽的順便造成別人不便！剛好而已啦」、「看是帶什麼啊？什麼叫小東西要不要講清楚」、「為什麼這麼多人覺得男友無償幫買合理？占用別人的遊玩時間買自己的東西，收錢合情合理」。還有網友則說，「出國玩別告知他人」。

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