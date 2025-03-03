柯爸3／10告別式！柯文哲仍未申請返家奔喪　北所：8日最後期限

▲北院裁定柯文哲解除禁見處分至柯爸告別式當日，北所表示柯須於3月8日提出返家探視申請。（圖／記者李毓康攝）



記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭收押至今，日前因「柯爸」柯承發病逝，柯文哲聲請解除禁止接見通信，北院准許解除通信、禁見限制至告別式當日。針對柯文哲接見及返家探視申請相關事宜，台北看守所今（3日）表示，依規定柯文哲應於喪葬日前2日，即3月8日前提出返家探視申請。

台北看守所副所長陳啟森表示，考量柯文哲最近親屬喪亡，須與家屬討論治喪，但因其仍屬禁見被告身分，基於台北地方法院2月27日函文及管理必要，依羈押法第61條第3項之規定，使其於適當處所辦理接見。

對於外界質疑柯文哲有特權，北所解釋，由於柯是禁見被告、例外准許個案接見，不宜在一般家屬與收容人接見室會見，因此安排柯與家屬在所內的律師接見室會見，利用沒人使用的空檔，讓柯文哲會見獲准解禁的家屬。

▲柯美蘭、陳佩琪2日抵北所，首度與柯文哲會面。（圖／記者陳以昇翻攝）



此外，依受刑人及被告返家探視辦法第5條第2項第1款之規定，返家探視應於死者亡故日起至喪葬前二日（包含假日），提出申請。因柯承發告別式為3月10日（周一），柯文哲最後申請期限為3月8日，雖然當天是假日，但所方仍會正常受理。

