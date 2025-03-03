台南國中生疑遭霸凌灌毒亡？　校長頭七赴學生阿嬤家挨批「冷血」

▲台南市教育局與該校校長赴國中生阿嬤家致意，家屬當場炮轟校方案發後冷血。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

台南2月24日一名13歲林姓國中生在家時突痙攣抽搐，緊急送醫仍不治身亡，國中生母親在網上發文控訴，指兒子在校遭同學霸凌，且血液中還有藥物中毒反應，懷疑孩子是遭「餵毒暴斃」。林姓國中生遺體3日將在台南市立殯儀館解剖，2日正值頭七，台南市教育局與該校高姓校長下午赴國中生阿嬤家致意，家屬當場炮轟校方案發後冷血且霸凌家屬，嗆聲3日解剖完要帶人到學校抗議，高姓校長則承諾3日會到學生靈堂上香。

據了解，這名林姓國中男生猝逝後，母親在2月27日上網文控訴，醫院醫師為兒子抽血檢驗時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應；且有其他學生出面指證，其兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所內強迫餵食毒品咖啡包。消息曝光，引起輿論嘩然。

台南市政府2月28日和該國中校長及教育局據辦記者會對外說明時，手卡上卻提及「案生家長晚間直接至疑似行為人家中撒冥紙」。經過媒體報導後，死者家屬抗議反映並未有過撒冥紙行為。教育局也回應手卡內容為「誤植」，澄清當下狀況應為「疑似行為人通報住家遭撒冥紙」。

2日適逢林姓國中生頭七，台南市教育局2名督學、高姓校長與學校2名主任下午到林家致意，當地區長、里長也陪同到場，家屬也有多人參與會面。

在現場，林家家屬表達不滿校方案發後處理態度，怒指學校「冷血又霸凌」，還指控校方在案發後不僅從未向家屬慰問，還自行召開記者會，誣指家屬向疑似霸凌的同學撒冥紙，形同霸凌家屬，令人無法接受。家屬要求校方還家屬公道，否則3日看完解剖流程，將到學校抗議。

高姓校長當場道歉，宣稱當初緊急公布處理進度圖卡，原欲平息社會大眾疑點，對圖卡內「誤植」家屬撒冥紙願意道歉，原本2月24日當天即有意前往上香，但學生遺體還在冰櫃內，如今家屬已設靈堂，3日就會到學生靈前祭拜。

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