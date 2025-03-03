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今宛如夏天高溫飆33度　明氣溫驟降「雷雨下整天」

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▲明天鋒面通過，西半部將出現一波驟雨和雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)受鋒面前暖區影響，天晴暖如夏，南台灣高溫上看33度，明天清晨鋒面通過，西半部將出現一波驟雨，不排除有春雷，雷雨持續一整天，氣溫一路降到周四，局部低溫剩12度。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日受到鋒面前暖區影響，各地是多雲到晴的天氣，中午高溫北部中部28到30度，南部東南部30到33度，感受上比較悶熱好像夏天一樣。全台夜間低溫20到23度，感受也不是很冷，但南部日夜溫差相對較大。

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不過明天起天氣將驟變，廖于霆表示，周二清晨起，鋒面逐漸通過台灣上空，整個西半部將出現一波驟雨，不排除有春雷發生的可能，整體雨勢將持續到周二整天，台南以北雨勢持續較明顯。周二全台高溫下降6到7度，中北部高溫23到25度，南部東南部高溫26到29度，感受起來明顯轉涼。

（圖／氣象署）

▲一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

周三、周四將受鋒面後方冷空氣影響，廖于霆指出，北部東北部低溫將降到12到13度，中南部與東南部低溫降到15到17度，氣溫大幅下降，跟這兩天稍炎熱的天氣有很大不同。

廖于霆表示，周五後北方冷空氣逐漸減弱，各地低溫逐漸回升，不過回升幅度慢，到了周末各地仍只有15到18度，天氣也都是以多雲天氣為主，暫時還無法回到比較晴熱的天氣。本周天氣變化大而且快速，西半部降雨較多，建議要隨時注意天氣預報。

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