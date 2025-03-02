高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵：一堆人買錯

▲高麗菜價格實惠、營養豐富，被譽為「國民蔬菜」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

高麗菜不論是清炒或加入火鍋，都能帶出鮮甜風味，深受民眾喜愛。然而如何挑選到美味又營養的高麗菜？有「無毒教母」之稱的林口長庚醫院資深護理師譚敦慈，近日在健康節目《挖健康》中分享挑選高麗菜的兩大秘訣，顛覆不少人對挑選高麗菜的既有印象。

高麗菜營養價值極高，富含維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U，以及鈣、磷、鉀、有機酸與膳食纖維等多種營養素。其中，鈣、鐵、磷等人體必需微量元素含量，在眾多蔬菜中名列前茅，尤其鈣含量更是黃瓜的五倍、番茄的七倍。

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譚敦慈在節目《挖健康》分享買菜小技巧，她表示習慣到傳統市場購買當天所需的份量，即便遇到菜商推出「買多打折」的優惠，也不會因此購買過量，以避免蔬菜放置過久而腐壞浪費。她還建議，如果是購買當天就要食用的蔬菜，應選擇帶有水分的較為新鮮；若是要保存到隔天，則應挑選相對乾燥的蔬菜，以延長保鮮時間。

至於如何挑選高麗菜，她特別提醒，許多人認為挑選較重、葉片緊密的高麗菜才好，但事實上，應該選擇重量較輕、橫剖面空隙較多的，這類高麗菜口感較為鮮甜。此外，清洗高麗菜時，不必逐片剝開，只要稍微將葉片剝鬆，再用細水柱（如竹筷般粗細的水流）沖洗，水流會自然滲透進去，達到清潔效果。

最後譚敦慈也建議，購買蔬菜時應優先選擇當季盛產的品項，因為不僅價格實惠、農藥殘留較少，營養價值也較高。如何判斷是否為當季蔬菜？她透露，只要觀察市場上是否有多家攤販販售，且價格相對便宜的品項，通常就是當季盛產的蔬菜，值得多加選購。

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