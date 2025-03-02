傳統市場淪陷？買「2盒草莓＋6橘子＋6蓮霧」被收2040...真相超怒

▲汐止網友到傳統市場買2盒草莓、6顆橘子和6個蓮霧，被收了2040元，後來覺得奇怪返回詢問，老闆才說算錯錢了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台北士林夜市過去常發生天價水果坑殺觀光客事件，沒想到傳統市場也出現！一名網友近日在網路上發文，表示自己到傳統市場買了2盒草莓、6顆橘子和6個蓮霧，結果被收了2040元。後來原PO越想越不對，返回跟老闆詢問，結果老闆重新按了幾次計算機後，道歉說「多算了一樣水果，退給你385元」，讓原PO相當傻眼，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在Facebook社團「汐止集團」中發文，表示自己3月1日約下午1點時，到中正街市場購買水果。因為當時只有他一組客人，所以他便慢慢挑選，最後買了2盒480元的草莓、6顆橘子和6顆蓮霧。

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當原PO拿去給老闆算錢時，老闆按了按計算機後，跟他收了2040元。後來原PO離開攤子後2分鐘，越想越不對「所以6顆蓮霧與6顆橘子要1080？？？」立刻回頭跟老闆重新確認價錢。

結果，老闆當時又多按了幾次計算機，仍一直算不出正確的價格，最後才道歉說「多算了一樣水果，退給你385元」。這讓原PO相當傻眼，表示水果貴與便宜，見仁見智，太貴可以選擇離開「但總不能買了還要被店家老闆a吧～」提醒大家買東西還是要再三確認價格。

貼文一出也引起網友討論，紛紛表示「這間真的很貴，上次跟他買了四顆棗子跟四顆甜桃就將近一千元，重點是他家水果不好吃又貴」、「6顆橘子512元，嚇死人的貴」、「這6顆橘子比1盒草莓還貴耶！！我好奇這橘子是ㄎㄨㄥ金的嗎」、「6顆橘子512元？比草莓價錢還可怕」。

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