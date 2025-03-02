美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

▲美國股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

近期，備受投資人矚目的「巴菲特指標」（股市總市值與國內生產總值之比）突破2：1，創下歷史新高，遠超1970年以來平均值0.95，引發市場廣泛關注。與此同時，包含市盈率、市淨率等在內的九大估值指標也紛紛進入高風險區間，讓投資人對美國股市前景感到不安。市場專家警告，結合「股神」巴菲特（Warren Buffett）的最新動向，美股可能在未來幾個月內面臨一場「大規模修正」。

據美國媒體報導，長期以穩健投資聞名的巴菲特近期大幅調整持倉，減少股票部位並轉而持有大量現金與美國短期國債。波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）的最新財報顯示，公司淨資產中超過一半為現金及國債，而非傳統的股票投資。雖然巴菲特在致股東信中表示，波克夏的「絕大部分」資金仍投入股市，似在安撫市場情緒，但其保守的操作策略已讓投資人開始揣測他對美股後市的真實看法。

此外，受美國總統川普關稅政策的影響，美股四大指數在2月27日出現顯著下跌，其中費城半導體指數更暴跌6%，跌破年線支撐。這場風暴恰逢「巴菲特指標」攀升至歷史高點，進一步加深市場對估值過高的擔憂。

對於「巴菲特指標」的警訊，市場意見分歧。樂觀派認為，隨著全球化推進，美國企業的利潤來源已不僅限於國內市場，單純以股市市值對比GDP可能低估企業的全球影響力，且歷史平均值未必適用當今環境。然而，Hulbert Ratings分析指出，即便將全球市場因素納入考量，無論是美國版或全球版的「巴菲特指標」，截至2024年底均達到前所未有的高點，顯示估值過高的現象並非僅限於美國，而是全球性的趨勢。

除了巴菲特，其他金融界重量級人物也發出警告。「新債王」Jeffrey Gundlach於今年2月表示，當前市場估值已達「不可持續」的水平，並稱經濟放緩風險正在上升。全球知名對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）創始人Ray Dalio亦呼籲投資人警惕市場波動，建議做好準備應對潛在震盪。