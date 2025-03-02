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糖尿病能逆轉！醫曝「86％患者成功」：有機會不用再吃藥

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲減重醫師蕭捷健表示，減重超過15公斤的話，有86％的患者成功逆轉糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

全台罹患糖尿病的患者超過250萬人，過往的觀念通常是患病無法治癒。不過，減重醫師蕭捷健近日分享，根據最新的研究顯示，體重降低超過15公斤的話，有86％的患者能夠成功逆轉，過去的觀念「可能要更新了」。

蕭捷健在臉書上分享，過去大家都認為，糖尿病是慢性病，只能透過吃藥控制，最後可能還需施打胰島素。但其實最重要的問題不僅是血糖，而是脂肪肝、脂肪胰的雙重惡性循環。

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蕭捷健說，若是脂肪堆積在肝臟，會讓胰島素失效，導致血糖失控。而胰臟的脂肪堆積，更會導致胰島素分泌不足，形成惡性循環。

▲▼有些肝癌患者因藥物費用太高，只能放棄治療、打嗎啡過日。（示意圖／CFP）

▲減重醫師蕭捷健表示，減重超過15公斤的話，有86％的患者成功逆轉糖尿病。（示意圖／CFP）

「太多脂肪會讓胰臟『中毒』，功能變差，血糖就失控。」蕭捷健說，透過減重的方式，能夠清除這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常，打破惡性循環，「研究發現，發作四年以內的糖尿病，胰島細胞還沒有被『油死』，有機會逆轉糖尿病，不用再吃藥。」

蕭捷健同時分享，根據《柳葉刀》（Lancet）期刊的相關研究，減重5公斤以下，有7％機會逆轉糖尿病、減重10至15公斤左右，有57％機會逆轉糖尿病。若是減重超過15公斤，有高達86％的患者成功逆轉糖尿病。

蕭捷健最後補充，重點並非完全不吃碳水，而是聰明控糖、配合運動，提高胰島素敏感度，「台灣人一定要諧音梗，祝大家胰路同行，健康肝恩。」

 
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