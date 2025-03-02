台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年　老饕認證：都攪不散

▲有網友分享煮「香菇肉焿湯麵」過程遇到問題，引發討論。（示意圖／Pixbay）

圖文／CTWANT

台灣泡麵款式百百種，每款都有擁護者喜愛，先前有網友分享自己從小吃到大的「香菇肉焿湯麵」這款泡麵，竟泡錯30年，因其煮法相當麻煩，而引來眾人討論正確不失手的泡法。

有網友在臉書社團《泡麵公社 泡麵俱樂部》貼出一張桌面上擺放一碗香菇肉焿湯麵，碗內加了許多調味粉，經過攪拌，粉末卻未消失，還有勾芡狀殘留在碗內，對此這名網友竟稱讚表示，「香菇肉焿泡麵的精華，就在於那沒有攪散的勾芡狀物體」。

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原PO的圖文一曝光，立刻吸引不少老饕回應，「最費工的泡麵，但真的很好吃」、「不敗經典，那個勾芡的物體真的非常讚，囤貨必買」、「我也是故意不攪散的人」、「這款論經典的程度，我認為不輸維力炸醬麵」、「這樣的泡麵泡了30幾年，每次泡都攪不散！」。

這款「香菇肉焿湯麵」就是由「味王」所生產的速食泡麵，其歷史也是非常悠久，是不少人從小吃到大的好滋味，從官網得知，該款泡麵以「濃稠的勾芡」搭配「提味的黑醋與蔥花」，讓消費者享用時能品嘗出酸中帶鹹的特殊口感。

至於該如何正確食用，官網也提供特別教學3撇步，第一步就是將碗蓋掀開至標示處，再來取出調味油包倒入碗中，沖入適量沸騰開水，最後就是蓋上碗蓋等候3分鐘，接著掀開碗蓋加入調味粉包勾芡拌勻，再拌入黑醋，提升風味。

另有不少網友分享，「粉包要慢慢倒並搭配持續攪拌就成功了呀」、「調味粉內含有太白粉，先用熱水把麵條泡軟後撈起，調味包撕開一小角，一手攪拌熱湯汁，一手倒入少許調味粉至完成，需注意粉是否有攪拌均勻，才不會有結塊的慘案發生」，若一次將調味粉過量導入，恐會導致粉末無法溶解。

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