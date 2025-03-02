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花海助攻好天氣加持　水道博物館228連假來客爆滿飆破萬人

▲台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人超越春節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人超越春節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花海綻放、春光明媚，台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人，超越春節5天累計約1萬2千人的紀錄，成為今年以來最火熱的旅遊高峰，帶動山區觀光熱潮，周邊商家業績同步攀升。

▲台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人超越春節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受寒流影響，今年櫻花花期較往年延後，恰好趕上228連假最美賞花時機。館方表示，目前淨水池停車場旁的河津櫻開花率已達九成，粉嫩櫻花鋪成浪漫步道，吸引無數遊客駐足拍照。此外，園區內的紫花藿香薊、波斯菊花海與冰點冷氣前的百日草也進入盛開期，15分鐘步程內即可徜徉四大花海，花況甚至優於春節期間，讓旅客驚艷不已。

▲台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人超越春節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次的連假不僅花開得美，天氣更是大加分。台南近日陽光普照、氣溫舒適，讓遊客能盡情漫遊園區，徜徉春日美景。市長黃偉哲更在社群媒體上大力推薦水道博物館的櫻花步道，帶動賞花熱潮。館方統計，連假首日即湧入超過3千人次，為所有收費園區之冠；三天總來客數更突破萬人大關，刷新今年以來的來訪紀錄，帶動周邊商家業績，顯示228連假旅遊熱度更勝過年。

▲台南山上花園水道博物館在228連假迎來爆發性人潮，櫻花滿開、天氣晴朗，3天內來客數突破萬人超越春節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局代理局長林韋旭表示，水道博物館不僅擁有百年歷史建築，更是春季賞花聖地。今年櫻木花道克服去年的強風豪雨，在細心照護下迎來最美盛開期，粉色花海交織春日暖陽，成為最動人的風景。館方誠摯邀請民眾趁著最佳花期，來場浪漫春日之旅，感受山上花園的絕美風光。

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