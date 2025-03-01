一堆品牌「歡慶228」炎上！摩斯漢堡「教科書級文案」被萬人讚翻

▲摩斯漢堡是源自日本的跨國連鎖速食餐廳。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

228連續假期到來，一些品牌和業者會在這段期間推出優惠活動，並使用「歡慶228」等字眼，卻也引發爭議。對此，速食品牌「摩斯漢堡」也在這天發文，雖沒有優惠活動，但內容被網友一致盛讚是「教科書級文案」，掀起討論。

228事件是台灣歷史上的重大傷痕，這個事件導致數千人死傷，成為台灣民主發展的重要轉折點。為了紀念這段歷史，政府在1995年將2月28日定為「和平紀念日」，並設為國定假日。

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然而，近年每逢228連假，許多業者和品牌紛紛推出各種優惠活動，卻使用「歡慶」等字眼來宣傳。有網友就在社群平台Threads發文痛批，「行銷部門真的知道228是什麼日子嗎？有的還說是全民歡慶更離譜，真的要抵制這種沒有常識的店家。」

但也並非所有業者都會在這段時間祭出「歡慶」活動，像是摩斯漢堡每年在228和平紀念日的發文就被稱為模範。摩斯漢堡今年在臉書粉專發文寫道，「每年迎來的和平紀念日，是為了紀念歷史上的今天，感謝前人守護住了得來不易的民主自由，可以讓我們可以過上自在的生活。#願和平之鴿飛遍各地 #敬意228和平紀念日」，並附上一張和平鴿飛翔在漢堡旁的圖片。

貼文一出，立刻吸引超過2.3萬人按讚和數百則留言，許多網友表示「謝謝摩斯做了很好的示範」、「謝謝摩斯，願台灣一切平安順遂」、「每年的溫柔代表」、「應該@所有品牌來看看正確的行銷文」、「很高興我所支持的摩斯，了解今天228並不是一個歡慶的節日」、「知道晚餐要吃什麼了」、「難得的清流，謝謝摩斯」。