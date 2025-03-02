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推輪椅未避坑洞害長者摔落重傷　貧困居服員遭判7月還被求償

▲失智,老人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲老人坐輪椅示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓居家服務員去年推送中風的吳姓男子返家時，未注意社區中庭的坑洞，導致輪椅卡住，吳男因未繫安全帶從輪椅摔落，頭部著地受重傷，需倚賴呼吸器維生，事後遭家屬提告求償，法院審理時蔡男雖辯稱輪椅的安全帶早已損壞，他曾向家屬反映卻沒獲得回應改善，但法官認為蔡男仍有過失，因此依過失重傷害罪判徒刑7月。

判決指出，蔡男為某長照協會的居家服務員，從前年4月起，定期到吳男住處協助日常照護，包括沐浴、清理排泄物、抽痰等服務，並負責推送吳男外出復健或散步。

去年1月6日中午，蔡男照常推吳男外出復健，返家途中經過社區中庭，因未注意路面坑洞，導致輪椅卡住，由於坐在輪椅上的吳男未繫安全帶，重心不穩摔落，導致顱內出血與頭部重創，雖經搶救保住性命，卻需終生仰賴呼吸器維生。

吳男家屬對此感到憤怒，認為蔡男未確保輪椅安全帶固定，也未避開坑洞，導致意外發生，因此向檢方提告。高雄地檢署調查後，認定蔡男有過失，依過失重傷害罪將他起訴。

蔡男在法庭上喊冤，表示吳男的輪椅安全帶早已損壞，他曾多次向家屬及協會反映但未獲改善，因擔心影響工作才未再追究。他強調自己並非故意忽視安全帶的問題。

但法官認為，即使安全帶有問題，蔡男仍應更加注意行走路線，避免發生危險。他卻在明知前方有坑洞的情況下，仍推輪椅直接通過，導致吳男摔落，顯然有違反注意義務之情事，並考量蔡男學歷僅高職，目前打零工維生，家境貧困，因此依過失重傷害罪判處他徒刑7月，全案可上訴。

此外，家屬已對蔡男及長照協會提起民事賠償訴訟，案件因涉及責任歸屬及賠償金額問題，將由地方法院民事庭採一般程序審理。

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