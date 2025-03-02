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驚悚畫面！照護員「回頭2次」繞過擋路車　104歲嬤噴飛數十米慘死

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉2月28日下午發生一起恐怖車禍，1名高齡104歲的林黃姓婦人坐著輪椅，由照護員推出散步，為了閃避路邊正要開門的貨車，結果遭後方的轎車衝撞，照護員與老婦雙雙噴飛，其中老婦經送醫搶救後仍不幸宣告不治，詳細肇事原因還有待釐清。

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

▲嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

警方說明，老婦住在梅山鄉社教路，因行動不便，28日坐著輪椅由照護員推出散步，下午2時34分，2人欲返回住家，沿中山路(北往南)移動。

事發畫面中，中山路93號前一輛停放路旁貨車的詹姓駕駛，打開車門下車處理事情，照護員見狀往後看了2次確認沒問題後，推往左側閃避，這時，後方黃姓男子駕駛的自小客卻直直撞上2人，雙雙噴飛十多公尺，照護員與連著輪椅的老婦都滾了一圈，重摔在地，畫面十分驚悚。

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

警消獲報到場隨即將2人送往嘉義大林醫院搶救，照護員無大礙，惟老婦情況不樂觀，最終於3月1日下午宣告不治，詳細肇事原因還有待後續調查釐清。竹崎分局長吳誌權呼籲，行人應靠道路兩側行走，上下車開啟車門應注意後側有無人車，駕駛車輛應注意前方路況，以免遇到緊急狀況閃避不及而發生事故，避免憾事發生。

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

▲▼ 嘉義104歲老婦坐輪椅外出散步被撞死。（圖／民眾提供，下同）

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