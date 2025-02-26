投信董座偷吃人妻！傳下體照：搖弟弟給妳看　他見鹹濕對話崩潰

▲知名投信董座外遇人妻被抓包，綠帽夫怒提告求償650萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

國內知名投信鄭姓董事長外遇人妻被抓包！陳姓人夫控訴，鄭姓董座與妻子自從2024年開始交往，期間多次出遊並發生性關係，直到他在妻子手機發現鄭男的生殖器照片及2人親密對話紀錄，才發現被戴綠帽，憤而怒告鄭男求償650萬元。台北地院審理後，判鄭男應賠償人夫25萬元。

陳姓人夫提出妻子與鄭男2024年3月間的偷情對話紀錄，包括陳妻向鄭男提及「今天也是很愛你」、「頂住我麻（勾住脖子）」、「我要去洗澡了，愛你」，鄭男則回應「我最愛你」、「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」、「下回再搖弟弟給你看」、「小雞很快長大」，甚至還傳送下半身勃起照調情，而陳妻也回覆「（咬咬貼圖）舔吸，你喜歡」、「舔」。

人夫主張，鄭男曾是妻子直屬主管，2人自從2024年開始有曖昧、鹹濕的露骨對話，還拍下親吻臉頰的親密合照，2人也在LINE對話中交流性行為經驗，可見2人有發生性行為，且妻子也向他坦承曾與鄭男在其住處及球場停車場發生多次性行為，顯逾越一般普通朋友交往分際，怒向鄭男求償650萬元。

法官審理認為，鄭男明知陳妻已婚，仍與陳妻有曖昧、露骨對話內容，又拍攝親吻臉頰的親暱照片，互動親密，已逾一般男女正常社交往來範疇，嚴重破壞人夫婚姻關係，雖然2人對話紀錄曾提及「像冰棒一樣硬」、「弟弟喜歡冰冷的感覺也喜歡被夾緊」、「讓我撲倒你」、「快來吸我弟弟」、「我很容易被你征服」，但僅能證明鄭男與陳妻間有以言語交流性感受，無法證明2人實際上曾發生過性行為。

台北地院審酌，人夫所受精神痛苦程度、鄭男侵害配偶權之情節及程度、雙方職業、教育程度及經濟能力，判決鄭男應賠償人夫25萬元，全案仍可上訴。