15歲少女沒有陰道口　「口交吞下精子」離奇懷孕

▲這名少女沒有陰道口，在腹痛就醫期間發現懷孕，接受剖腹產生下男嬰。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

近期一起在極不尋常狀況下的懷孕醫療個案再度登上外媒，非洲國家賴索托（Lesotho）一名15歲少女因罕見天生缺陷，沒有陰道口，腹痛就醫時發現懷孕並產子。然而少女並未接受體外授精等技術，基本上不可能懷孕，醫療團隊找出的最合理解釋是，她替男友口交吞下精子，但隨後被持刀攻擊，精子透過傷口從胃部進入生殖器官，才讓她有了身孕。

太陽報報導，這起1988年的個案被發表在《英國婦產科雜誌》上，這名少女天生沒有陰道口，在腹痛產子之前，其實早已發現體態出現變化，但因為沒有進行陰道插入式性行為，因此不認為有懷孕可能。當時少女因嚴重間歇性腹痛送醫，在接受常規檢查後發現，其實是懷有9個月身孕，且正歷經陣痛，隨後接受剖腹產，生下一名健康男嬰。

醫療團隊後來得知，大約就在9個月前，少女替男友口交之後，遭前男友持刀攻擊，腹部有刀傷，當時有前往醫院接受治療。專家們認定，少女吞下男友的精子，經利刃造成的傷口進入生殖器官，導致意外懷孕。

報導指出，其實胃酸通常足夠輕易殺死精子。不過醫療團隊給出的最合理解釋為，女孩遇襲當下，胃裡並沒有食物，因此精子才得以存活，並穿過傷口處抵達子宮。