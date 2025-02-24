他被口交一半「過敏發作」身亡　竟因伴侶愛愛前吃1物

▲患者伴侶的唾液裡，出現微量花生。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加拿大一名少年接受口交時，突然發生嚴重過敏反應，緊急搶救依然宣告不治，原因竟是伴侶在幫他口交之前，曾經吃了花生醬。這項病例研究被發表在期刊《過敏、氣喘與臨床免疫學》。

根據研究，少年接受男伴口交的過程中，就開始出現呼吸問題，意識到這是過敏反應之後，他迅速使用隨身攜帶的吸入器，但不久之後依然倒下，醫護45分鐘之後趕抵，已經找不到脈搏。

儘管醫護成功讓少年的心臟重新跳動，但其器官受損太過嚴重，隔天仍在醫院宣告不治。他的死因被判定為「嚴重過敏反應」，這種極端免疫反應可能使人呼吸道發炎、呼吸困難，最終因為缺氧而喪命。

▲過敏反應不容輕忽，情況嚴重可能致命。（示意圖／CFP）



醫師透露，伴侶唾液中驗出微量花生，可能在口交的過程中，被少年生殖器上敏感且具滲透性的皮膚吸收。根據先前研究，食用之後，微量花生可能殘留在唾液裡長達6小時，即使刷牙、漱口、嚼口香糖之後，再跟過敏患者接吻，依然可能引起過敏反應。

此外，2名少年並沒有使用保險套，因此可以排除未知乳膠過敏的可能性。他們也沒有接吻，代表口交是微量花生進入患者身體系統的唯一途徑。

醫師認為，這是第一件涉及2名男性、口交與親密行為的過敏病例，同時展現出與性相關的過敏病例，還需要更好的教育及意識。他也感謝患者家屬同意公開病例，因為此舉可能挽救更多生命。