高雄特勤警全副武裝衝入童裝店！大陣仗引側目　真相曝光

▲高雄特勤全副武裝衝入童裝店，大陣仗引關注。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區某童裝店25日有大批員警上門，由於陣仗之大引起網友好奇「整群來看童裝嗎？」對此，保安警察第三總隊第二大隊證實，當天是在偵辦毒品案，該透天厝以1樓童裝店當掩護，但2樓以上都是藥頭的據點，攻堅過程同夥趁機把毒品丟棄，但警方仍逮到何姓藥頭並將他帶回依法究辦。

保三總隊第二大隊與高雄市刑大、維安特勤偵辦一起毒品案，經專案小組密集跟監，鎖定何姓藥頭長期出入在前鎮區一棟透天厝，該透天厝以1樓童裝店當掩護，2樓以上都是藥頭的據點，且1樓設有電捲門，控制出入人員，導致不易進入執行查緝。

▲▼高雄特勤全副武裝衝入童裝店，原來2樓是藥頭據點。（圖／翻攝社會事新聞影音）

專案小組考量執勤安全並防止人犯滅證，2月25日晚間以維安特勤優勢警力攻堅搜索。根據曝光的監視器影像，當天特勤全副武裝以盾牌卡門衝上樓，但藥頭與同夥趁機將毒品丟棄銷毀，因此未查獲毒品。

不過，警方強調，本大隊偵辦毒品案向上溯源，鎖定何姓犯嫌參與本起毒品犯罪，遂與高雄市政府警察局、保一總隊維安特勤隊拱組專案小組，報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，成功於該處二樓拘提何姓犯嫌到案，全案訊問後以涉嫌違反毒品危害防制條例解送橋頭地方檢察署偵辦。