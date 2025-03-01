電動機車騎一半飄焦味！他下車看…秒變火燒車　消防急撲救

▲▼前鎮區中安路上發生一起微型電動二輪車起火燃燒，所幸並未造成人員受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今（1）日下午1時許，高雄市前鎮區中安路上發生一起機車火警。消防局獲報後出動人車前往搶救。抵達後，發現現場是一輛微型電動二輪車起火燃燒，立刻佈水線射水撲滅火勢，所幸並未造成人員受傷。

據了解，起火的電動二輪車是外籍移工所騎乘，該移工當時正與友人外出，突然聞到燒焦味，隨即將車輛停放在路邊，不料車輛隨即起火燃燒。詳細火災原因將交由消防局火調科進行調查。