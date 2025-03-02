曾被騙6、7百萬！高雄翁想抵押2百萬房產　警找他女兒一起勸

▲岡山分局員警到場勸阻老翁抵押房地產。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名吳姓老翁（70歲）之前因身陷愛情詐騙陷阱，被騙走6、700萬元的存款，但仍執迷不悟，2月24日吳翁又跑到銀行，想要抵押名下的房產200萬，他向行員宣稱是要去投資，但行員直覺有異，報警協助，警方到場苦勸，還通知吳翁女兒來幫忙，才順利說服吳翁，阻止他繼續受騙。

岡山分局壽天派出所是在2月24日14時許接獲第一銀行通報，稱有一名老翁欲以名下房產抵押，辦理200萬元貸款進行投資，行員擔心老翁受騙，緊急請警方到場協助。

警方到場後，行員表示老翁欲將房產抵押投資股票，且非以正常股票買賣流程進行投資，在警方深入詢問下，吳姓老翁表示是聽信友人介紹才接觸此投資標的，本身對投資內容根本不了解，僅依照對方指示就轉帳至指定帳戶購買上市股票。

而眼尖的員警認出老翁過去就有幾次遭人詐騙的情事，也已損失6、700萬，員警見狀趕緊聯繫老翁的女兒說明此事，老翁的女兒得知後也立即勸阻老翁切勿抵押房產，同時經員警耐心分析並告知匯款後即使自認沒有問題，也會影響到女兒工作後，老翁才明白這是新興的投資詐騙手法，投入的高額房產有可能一去不復返，最終與行員配合下，說服老翁放棄辦理貸款，保住200萬元。