台中5歲女童驗出「正常值565倍K他命」　竟是毒母同房狂吸

▲台中一名小女童的毛髮被驗出極高濃度K他命，竟是因為母親在身邊猛吸毒。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

家住台中市太平區一名洪姓女子因毒品案在住家遭警方逮捕，並在洪女家中起出愷他命等三級毒品，但讓警方意外的是，與洪女同住的5歲女兒，檢驗其頭髮竟驗出最高11萬1881奈克K他命，是一般人臨界值的565倍，研判女童被迫長期吸入毒煙，才會讓毛髮呈現離譜濃度的愷他命，偵結後依妨害幼童發育罪嫌起訴洪女。

警方偵辦發現洪女涉嫌毒品案，2023年前往洪女住處調查，當場查出毒品，由於洪女的5歲女兒無人照顧，於是通知家庭暴力防治中心介入，並採集女童毛髮送驗，未料竟發現極高濃度的愷他命。

後來社工安排女童於2023年4月、6月、11月，以及2024年5月，四度進行毛髮檢驗，K他命值分別為11萬1881、5199、11410以及442奈克，中山醫學大學附設醫院藥物檢驗中心指出，歐洲毛髮檢驗學院建議人體毛髮K他命閾值為200奈克，女童毛髮檢驗結果顯示，已是臨界值的2.2至565.4倍。

洪女辯稱，是因前夫朋友到家中吸毒，但社工以及女童祖父表示，多次在洪女家中聞到濃濃的K毒煙味；女童也證實，媽媽常在廁所吸食K菸，但她覺得很臭會走開。此外，檢警也發現，洪女會與前夫一起在住家客廳、廁所以及車上吸食愷他命。

起訴書中提到，化驗結果顯示，女童每毫克毛髮中驗出最高11萬1881奈克的愷他命，研判女童在被採檢前1周至3個月內，曾經使用過愷他命，由於愷他命進入體內的暴露量極高，且由毛髮濃度評估，愷他命進入體內方式絕非經由「二手菸」的形式，而是長期直接和吸食者待在同一空間。

檢方認為，愷他命是列管的第三級毒品，具有成癮性、濫用性，對身體危害極大，且燒烤愷他命產生煙霧，在密閉空間飄散，若有其他人同處同一空間也可能吸入，這是一般人都知道的事。洪女的女兒在案發時才未滿6歲，對毒品耐受力、代謝能力比成年人低，長期或慢性暴露含有愷他命菸霧的環境下，對身心健全發育有危害之虞，依妨害幼童發育罪嫌起訴她。