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搶命畫面曝！女倒路邊昏迷「無呼吸心跳」　熱血天使幫CPR

▲▼嘉義婦人路邊昏迷，急救15分後恢復心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義婦人路邊昏迷，急救後恢復心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名65歲婦人騎腳踏車行經仁愛路時，突然感到身體不適，將車停在路旁後，隨即昏倒並失去呼吸心跳，救護人員獲報到場，除請路人對婦人實施CPR外，也使用AED等緊急救護，婦人幸運在將近15分後恢復心跳，送醫撿回一命。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科於25日15時39分獲報，有民眾指稱有一位患者倒在市區仁愛路416號前，急需救護車，立即派遣嘉義市政府消防局第一消防大隊湖內分隊救護車前往救護。

▲▼嘉義婦人路邊昏迷，急救15分後恢復心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員到達現場，報案人表示該名婦人騎腳踏車突然停在路邊，表示身體不適後，就倒在路邊失去意識，經救護人員立即評估，發現該名婦人已無呼吸心跳，呈現瀕死式呼吸，為到院前心肺功能停止狀態（OHCA）。

因現場一女性民眾表示有T1證照(初級救護技術員)，救護人員除了請她替婦人實施CPR，另使用AED(現場不建議電擊)，放置IGEL﹙喉罩呼吸道﹚、BVM(正壓給氧)、潮氣末二氧化碳（etCO2）處置，建立給藥途徑並給予注射兩支強心劑藥物，婦人約於15時54分現場ROSC(恢復自發性循環)，立即將患者就近送往嘉基醫院急救。

▲▼嘉義婦人路邊昏迷，急救15分後恢復心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府消防局呼籲，許多研究報告指出如果病患倒下(無呼吸心跳﹚，卻沒有即時施行CPR，那麼病患的存活率每分鐘將下降7%～10%；如果能即時施行CPR，病患每分鐘存活率下降率將會減半，因此，民眾即時給予CPR施救，能大大提升存活率。消防局有提供免費CPR教學，民眾若有意願學習可洽詢本局，增加自身急救技術及觀念。

▲▼嘉義婦人路邊昏迷，急救15分後恢復心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

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