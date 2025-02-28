百萬反串網紅遭擄走殺害今開庭　父重回遇害地哭喊「爸來看你了」　

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅「羅大美」以婀娜多姿的體態和優雅的舉動，在網路平台上「反串女性」走紅，吸引約300萬左右的粉絲。然而，就在2023年7月，他在最後一則訊息告訴家人「要出去躲躲」後，便音訊全無。一個月後，羅大美的遺體在河南郊區一個隱蔽的紅薯窖中被發現，這起擄人撕票藏屍案才被外界所知曉。

▲反串網紅羅大美生前表演時的扮相。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，2月28日上午，百萬網紅羅大美遭綁架遇害案將於河南南陽市中院開庭審理。南陽市檢察院以余某生、沙某嬌、楊某涉嫌搶劫罪，余某生涉嫌故意殺人罪提起公訴。

就在開庭前夕，羅大美的父親和小妹一同前往羅大美的遇害地點，據了解，「羅大美」父親本不願再去案發現場，但當眾人來到案發地後，發現其父親也獨自一人悄悄跟過來，就在兒子遇害平房的深紅色鐵門前，「羅大美」的父親情緒一度失控，泣不成聲喊著，「爸來看你了！」

公開資訊顯示，羅大美1993年生，學校畢業後，羅大美跑過商演、做過微商，直至2018年開始直播，當起反串演員。但他不想讓妹妹和自己一樣走一條艱苦的路，因此，妹妹的大學學費和生活費幾乎都是羅大美一肩扛下。

羅大美妹妹稱，「哥哥雖然是一個反串演員，表演的角色是柔弱的女性角色，但他在我眼裡是一個最頂天立地的男子漢。」

據了解，羅大美是在2023年7月5日被嫌犯余某生透過楊某的牽線，將其約到南陽市區的出租房中。此時，他們將羅大美綁住控制行動，帶往偏僻郊區南召縣一處民房中，透過虐待等暴力手段逼迫羅大美轉帳200多萬元人民幣，之後，余某生將羅大美殺死並藏屍紅薯窖中。

▲陸反串網紅羅大美遭殺害，父親重返遇害地點泣不成聲。（圖／翻攝微博）

主嫌余某生綁架羅大美後，因害怕東窗事發，遂用羅大美的手機給其母親發訊息，謊稱開車撞到人，需要出去躲躲，請家人不要聯繫。為打消羅大美家人的疑慮，余某生還發了一條用羅大美聲音錄製的語音短訊，因此，羅大美的母親並未懷疑，只是勸說兒子要好好處理事情，不要逃跑。

嫌犯落網後，經警方調查，主嫌余某生外號余大娃，今（2025）年43歲，他曾因犯搶劫罪兩次獲刑，殺害羅大美之前已負債累累。河南省南陽中院表定今（28）日開庭，不對外開放旁聽，外界也靜待結果出爐。