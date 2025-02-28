嘉義市地方創生2.0計畫　11項子計畫獲中央補助逾6千萬

▲▼ 嘉義市地方創生再出擊 2.0計畫獲中央補助匡列逾6千萬 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

自2020年嘉義市創生元年起，嘉義市政府積極推動地方創生，跨局處整合，與民間團隊保持良好互動，為延續2021年獲中央補助嘉義市地方創生計畫氣勢與推動成效，2024年由市府帶頭，再次邀請民間團隊加入，共同提出「嘉義市地方創生2.0計畫」，歷經一年的提案與輔導，其中6項子計畫日前獲中央部會核定補助經費計4,546.3萬元；4項子計畫獲同意匡列中央補助經費1582.5萬元，1項子計畫獲原則同意支持，實際補助經費視中央部會審查結果而定。

嘉義市政府表示，面對時代變遷、日趨複雜的環境，市府與民間團隊努力用各種方法讓城市走出自己的路，嘉義市不欠計畫，只欠中央的支持與鼓勵。創生2.0計畫涵蓋文化資產修復、觀光旅遊發展、公共運輸升級及產業創新等多元領域，展現本市深耕地方創生的決心。

這次嘉義市透過完整的資源盤點，以策略性思維，由下而上整合民間與公部門資源共同提案，再次深根「嘉義市傳產木藝再生與教育扎根」、「老屋活化與街區創生」、「大嘉義產業加值展示櫥窗平台」、「世代宜居」四大主軸，提出包含11項子計畫的地方創生2.0計畫。國家發展委員會依程序分別於2024年7月9日與12月6日，邀集相關部會召開輔導會議，針對本市提案計畫進行資源的對接與媒合，歷經兩次的輔導會議，使本市創生2.0計畫漸趨完備，並114年1月22日「行政院地方創生會報第46次工作會議」拍板決議通過。

未來除了持續爭取中央資源之外，也繼續透過跨局處與跨公私部門的合作，以創新的思維與行動，共同為嘉義市注入源源不絕的活力！