每周都在蓋離職單！馬偕副院長嘆人力慘　急診祭「壅塞獎金」留人

▲台北馬偕醫院。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

今年急診壅塞嚴重前所未有，問題原因之一在於醫護人力流失。馬偕醫院副院長許希賢無奈表示，今年離職率確實比往年要高，不管急診或者病房單位都有，幾乎是「每周都會蓋到離職章」，但近期情況已經有慢慢好轉，醫院也針對重症單位提出相關獎勵，例如1月起急診發放「壅塞獎金」制度，當急診病人密度超過一定程度，獎金就越高。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，進一步削弱醫療體系的承受能力。衛福部三度開會並提出三大短期因應策略，包含醫學中心強化院內病床調度，加強區域醫院聯防機制，強化民眾分級就醫資訊等。

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馬偕醫院傳出近期每天都在蓋護理人員的離職章，許希賢今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這說法有點誇張，實際是每周都會有人提離職，這時間點可能有部分是年後離職潮。不過，他也不諱言，今年離職率比較高。

許希賢分析，因為過去一段時間包含經歷新冠疫情，疫情後還有醫院評鑑，醫護人員可說是「身心俱疲」，萌生想要好好休息的心情。

許希賢說明，近期平均一周就有4至5人離職，離職率超過10%，但最近離職情況已經有稍微緩下，醫院也有考量不少獎勵措施。

本身是急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚昨日表示，為了讓護理人員在急診湧入病患、工作量大增時更心甘情願，且能在收入面有所補償，馬偕醫院今年1月起推出「壅塞獎金」制度，當急診病人密度超過一定量，獎金就越高。

張文瀚說，過去護理人員因為急診湧入病患時會有所抱怨，獎金制度實施後，會因為有額外收入、獲得肯定而心情變比較好，不再排斥壅塞，這樣做法實現了雙方共贏，目前壅塞獎金每月可達4000至5000元。他指出，總體來看，急診護理人員反應相當積極，醫療延續性對整體醫院體系也至關重要，必須得到充分的支持。

▲馬偕醫院總院長張文瀚談到急診壅塞，分享馬偕醫院急診APP有顯示目前狀況，可供民眾參考。（圖／記者洪巧藍攝）