丹麥總理警告：俄可能攻打其他國家　歐洲應盡速增軍

▲佛瑞德里克森表示，目前世界面臨的並非冷戰，而是「熱戰」，俄國已有對其他國家進行攻擊的準備。（圖／路透）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩27日專電

丹麥總理佛瑞德里克森對瑞典通訊社表示，俄羅斯不會滿足於烏克蘭戰爭的結果，很可能會對其他國家展開攻擊。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭25日滿3週年，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）接受瑞典通訊社（TT）訪問時表示，她認為俄羅斯不會因為烏克蘭戰爭停火而收手，很有可能已經著手準備攻擊其他國家。

佛瑞德里克森表示，目前看來，國防經費只佔全國GDP3%是不足夠的。

她表示，北約（NATO）的意義在於，沒有一個國家需獨自面對所有挑戰，而是要透過聯盟的力量互相協助，因此她認為，歐洲應該盡速增加軍備。

她認為，美國的角色帶來了一些不確定性，歐洲不希望跨大西洋的關係有所改變，因此歐洲更應該團結。

佛瑞德里克森表示，目前世界面臨的並非冷戰，而是「熱戰」，俄國已有對其他國家進行攻擊的準備，她認為，俄羅斯國內還存在許多帝國主義的夢想，並已經將國內經濟轉向戰爭經濟。

她表示，根據她獲得的情報，俄羅斯可能攻打的國家尚不明確，但必須為最壞的情況做好準備。準備的方法便是歐洲各國迅速增加軍備。

她表示，對歐洲來說這是很重大的決定，歐洲必須共同創造更大的經濟政治空間，以迅速增強軍備，歐洲必須加強其對抗攻擊的能力。

她也認為，加入北約是烏克蘭最好的安全保障。

丹麥日前將國防基金增加到500億丹麥克朗（約新台幣2300億元），以利加速加強丹麥軍備實力。

為因應烏克蘭戰爭與美國在格陵蘭問題與俄羅斯議題中的變數，丹麥在25日與挪威建立新的國防合作計畫，兩國將共同進行軍事演習並共同進行軍事採購。

佛瑞德里克森對此表示，丹麥不能害怕，也不能完全依賴美國，而要自己決定自己的路，並且要對情勢有所回應。

佛瑞德里克森是支持烏克蘭最堅定的世界領袖之一。丹麥對烏克蘭的軍援累計約75億美元（約新台幣2477億元），更在23日承諾向烏克蘭提供4.05億克朗（約新台幣18億8214萬元）援助，用於人道和重建工作。（編輯：陳承功）