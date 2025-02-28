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嘉義縣4醫療院所接受補助　搭配社區心理衛生中心提供諮詢　

▲▼ 嘉義縣4醫療院所補助心理諮商 尋求專業協助不可恥 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

▲嘉義縣4醫療院所補助心理諮商，讓民眾有心理壓力時可以尋求專業協助（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4家醫療院所加入衛生福利部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，至114年12月31日止，補助15-45歲青壯族群每人3次/年心理諮商。衛生局長趙紋華提醒，壓力過大、情緒低落無法排解焦慮時，千萬別獨自承受，勇敢求助，改變從現在開始，相關資訊請洽嘉義縣社區心理衛生中心網頁，或撥打3621150專人為您服務。

心理健康問題不容忽視，近10年內，約每4人就有1人曾受憂鬱、焦慮等精神困擾影響，15-45歲青壯族群的精神醫療使用率上升27%，整體年齡層自殺率下降，但該族群卻有上升趨勢，尋求專業幫助並不可恥，反而是保護自己的一種方式。

3步驟快速開始心理諮商。1預約：直接聯繫嘉義縣4家機構（大林慈濟醫院、臺中榮總灣橋分院、款待心理諮商所及敬重自我存在心理諮商中心）安排諮商時間。2準備：攜帶身分證明文件，並依機構規定支付自費部分（如有）。3諮商：依約前往機構接受專業協助。

小玲（化名）35歲，在職場與家庭壓力下，長期失眠、情緒低落，甚至開始懷疑人生意義，她透過補助嘗試心理諮商，從專業協助中找到壓力調適的方法，也逐步改善與家人、同事的關係。她說：「如果當初沒有求助，現在的我可能還被負面情緒困住。」

趙紋華說，青壯世代身處人生轉換期，面對工作、家庭、人際等各種壓力，卻常常難以啟齒，心理健康需要關心，不需要隱忍。

嘉義縣社區心理衛生中心設有專業團隊，也提供免費諮商服務，民眾可善加運用社區心衛中心及18鄉鎮市衛生所。更多資訊參考衛福部或嘉義縣社區心理衛生中心網頁，或撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150（選到您一一為您）。

 
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