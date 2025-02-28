拒絕職場霸凌！花蓮推動員工協助方案　諮商師：勇敢向侵害說不

▲▼員工協助方案關懷小組成長工坊在花蓮縣府大禮堂舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動員工協助方案提升機關學校關懷員專業能力，27日在縣府大禮堂舉辦「員工協助方案關懷小組成長工坊」，以「你我不傷害，職場更有愛—向不法侵害說不！」為主題，邀請諮商心理師林賢謀擔任講師，透過專業分析與實例探討，幫助關懷員了解如何預防與應對職場中的不法侵害，提升辨識潛在心理危機的能力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，現代職場的挑戰與壓力日益增加，防治不法侵害是各政府機關的重要工作。鼓勵學員將本次研習所學應用於實務，為縣府同仁提供心理支持，讓職場成為員工安心成長的地方。

▲諮商心理師透過專業分析與實例探討，幫助了解如何預防與應對職場中的不法侵害。

研習吸引來自各機關學校的同仁參與，深入探討心理壓力、職場霸凌與其他不法行為的防治策略。這些同仁在各單位中擔任關懷員的角色，負責傾聽同仁的需求，提供心理支持，並在必要時協助轉介相關資源，營造更安全與健康的職場環境。活動期望提升關懷員的關懷力與應對能力，促進職場的友善與包容，讓每位員工都能在尊重與信任中安心工作。

花蓮縣政府人事處表示，希望每位同仁在職場上都能相互尊重與支持，大家都能在穩定與信任中發揮所長，共同營造溫暖而和諧的職場文化。