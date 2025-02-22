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曾獲菁師獎！新竹知名高中「主任教官爆連3年詐領值班費」

【獨家】輔導迷途學生獲菁師獎肯定　主任教官爆連3年詐領值班費

▲林姓教官曾因輔導迷途學生回歸正軌，榮獲菁師獎肯定。（讀者提供）

文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指一名曾獲「菁師獎」肯定的林姓主任教官，於新竹一所知名高中任職時，多次未在學校值班，卻持續冒領國教署補助、每月上限2千元的值班費，期間長達3年。投訴人估算，林姓主任教官涉嫌詐領的公款，恐怕已經超過7萬元，當中可能還有其他人協助他偽造文書，投訴人目前已向調查局及教育部檢舉，盼司法能盡速偵辦，嚴懲不法。

投訴人A先生表示，經查閱2016至2018年間學校的值班表、值班日誌、教育部值班費申請案、校方值班費申請案等4項紀錄，發現林姓主任教官在2016年僅值班2次，2018年1到9月僅值班1次，但林竟可每月申領國教署值班費達到上限2千元，根本不合理。

A先生舉例，林為了晉升上校，於2019、2020年，爭取擔任國慶籌備委員，並支援該任務長達2個多月，每天都必須進駐台北市的一所國中，完全沒有在學校上班，但林竟利用主任教官職務之便，鑽教育部值班費請領上限的漏洞，神不知鬼不覺的浮報值班費，已涉犯貪污治罪條例中的「利用職務上之機會詐取財物罪」。

【獨家】輔導迷途學生獲菁師獎肯定　主任教官爆連3年詐領值班費

▲先生統計各項值班費用申請表，發現林姓主任教官有多次詐領值班費紀錄。（讀者提供）

林姓主任教官詐領值班費的情況，不僅有物證，還有人證。另名知名人士B先生說，經向曾與林共事過的9名教官、7名校安人員求證，他們全數證實，林未在校值班，卻請領國教署值班費；至於林為何可以有恃無恐詐領公帑？原因很可能是還有其他同仁涉案，協助他偽造文書，順利申請費用。

B先生氣憤地說，林姓主任教官前往支援籌備國慶期間，把他原本在學校的工作，全都分派給其他同仁，加重大家的負擔；更誇張的是，林連國慶的行政工作，都要麻煩同仁來幫忙，如列印貴賓名單、座位圖，加上裁切、護貝等雜事，種種不負責任的行為，令人難以接受！

【獨家】輔導迷途學生獲菁師獎肯定　主任教官爆連3年詐領值班費

▲林姓主任教官擔任國慶籌備委員期間完全沒有在學校上班，竟利用主任教官職務之便詐領值班費。（讀者提供）

【獨家】輔導迷途學生獲菁師獎肯定　主任教官爆連3年詐領值班費

▲林姓主任教官擔任國慶籌備委員期間完全沒有在學校上班，竟利用主任教官職務之便詐領值班費。（讀者提供）

本刊調查，林姓主任教官曾在該校任教超過6年，他自認教學熱忱，每天投入許多時間輔導學生，曾有一名應屆畢業生，在校期間到不良場所打工，林擔心他走錯路，天天關心他，把學生勸回校園，還因此得到第八屆教育大愛菁師獎的殊榮，肯定他對教育的付出與貢獻，事蹟也獲地方媒體報導。不過，他涉及詐領值班費之事遭揭發後，已轉往高雄一所大學任教。

針對林姓主任教官遭檢舉貪污，他曾任教的高中表示，案件係屬公部門處理權責，學校已於2022年11月28日協助提供相關資料給司法機關。林姓主任教官則否認指控，他稱地檢署早已將案件偵查完畢，純屬誣告。


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