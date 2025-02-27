逼員工離職！公司罰男子每天抄《心經》100遍…還清空辦公桌

▲小楊被公司罰抄100遍《心經》。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京大興法院近日公布一起勞資爭議案件。一名男子小楊日前遭公司處罰，每天抄100遍《心經》，且電腦、文書用品等都被公司收走，並將此事公告給全公司，令他相當不滿。小楊只好提出離職，並向公司要求補償金，對方不同意，雙方因此鬧上法院。

據《南寧晚報》報導，小楊在該醫療公司中，任職商務經理一職。他某日無故單獨被調到一間辦公室，在電腦、辦公用品被撤走的情況下，辦公桌上僅擺放一本《心經》，且上頭將小楊的工作內容調整為，每天抄《心經》100遍，並將本次調整公告給全公司職員看。

▲小楊突被調到單獨的辦公室。（圖／CFP）

小楊隨後向公司發送《被迫解除勞動合約通知書》，內容寫道，「因公司在未與本人協商一致的情況下，單方面變更具有懲罰性、侮辱性工作內容，未按約定提供勞動條件，依法規定，通知公司被迫解除勞動合約。」該公司拒絕支付解除勞動關的補償金，雙方仲裁未果，因此鬧上法院。

醫療公司指出，小楊存在重大過錯導致專案虧損，卻拒絕查明虧損原因，造成公司經濟損失繼續擴大，多次談話後其拒不改正，不履行工作職責，不遵守職業道德，才故意決定變更其工作內容，但變更工作內容，並不屬於應該支付補償金的情形，故無需支付解除勞動關係經濟補償金。

法院審理認為，該公司的變更小楊工作內容的作法，存在逼小楊自請離職的意圖，屬於職場霸凌，故該公司須賠償小楊12萬元（人民幣）的補償金。該公司不服提出上訴，二審維持原判。