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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男輕信「李時珍傳人」花百萬買藥抗癌　5個月後「半張臉沒了」

▲山西張先生患口腔癌，誤信朋友開出的中藥，導致半張臉沒了。（圖／翻攝華商報）

▲山西張先生患口腔癌，誤信朋友開出的中藥，導致半張臉沒了。（圖／翻攝華商報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸38歲的張先生在大學畢業後前往西安認識了另一名張姓男子，這名張姓男子稱自己是中醫世家，為明朝著名醫藥學家李時珍的傳人，在得知張先生患口腔癌時，告知其可服用家傳藥丸，有治癒的案例。張先生信以為真，前後付出43.5萬元人民幣（約196.7萬元新台幣）買藥，沒想到，服藥5個月後，半張臉潰爛，不成人形，才知道被騙了。

▲山西張先生患口腔癌，誤信朋友開出的中藥，導致半張臉沒了。（圖／翻攝華商報）

《大風新聞》報導，目前，張先生在西安的一家醫院化療，第一次化療已經結束，正在家裡想辦法處理傷口，情況不樂觀。他傷口用紗布包著，每天只能靠流食維持。家裡還有張某曾給開過的中藥以及口服液，口服液上沒有任何標誌。

▲山西張先生患口腔癌，誤信朋友開出的中藥，導致半張臉沒了。（圖／翻攝華商報）

根據張先生與張姓男子的對話紀錄顯示，張姓男子開的中藥裡有穿山甲的成分，此外，聊天記錄還顯示，張先生使用的藥包括中藥針灸、湯藥、人參水、三七粉、靈芝粉、維生素C、B1、B2、B12等。

就醫後，大陸空軍軍醫大學第一附屬醫院門診病歷上的診斷為，頜下淋巴結繼發惡性腫瘤，提起這事，張先生在紙上寫下，「之前，腫瘤沒有擴散，控制的很好，現在多處擴散，半張臉沒了，信任的代價太大了。」

▲山西張先生患口腔癌，誤信朋友開出的中藥，導致半張臉沒了。（圖／翻攝華商報）

對此，大陸相關衛生監督部門和警方正主動進行調查，從張姓男子開設的擇中書院查扣大量藥品。經查，張先生和張姓男子的確是認識了16年的朋友，警方介入後，張姓男子交待稱，自己沒有行醫執照，平時只是給熟人看看頭疼腦熱類的疾病，願意就退錢和張先生進行協商。

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