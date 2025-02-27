曾與北醫院長泡湯害丟官　生醫美魔女竊營業機密...5罪起訴

▲楊智惠(右二)涉嫌竊取三顧公司營業秘密，跳槽超基因公司任職，被檢察官提起公訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

號稱生醫界美魔女的義守大學生物科技學教授楊智惠，涉嫌在2022年任職三顧公司董事長時，指示部屬先將三顧公司的研發資料備份交給她後，再與部屬先後帶槍投靠到超基因公司，楊智惠另外還涉嫌把應保密的研究案內容，交給她指導的研究生撰寫博士論文，觸犯《營業秘密法》等5項罪名，台北地檢署27日偵查終結，起訴楊等3人。

楊智惠今年48歲，是高雄醫大藥學博士，年紀輕輕在醫學及生技界就有不錯的成就，曾獲國光發明獎章、傑出青年獎章、十大傑出女青年，由於外型高挑亮眼，在生技界相當有名，有「生醫界美魔女」之稱，她於前年3月間，被媒體直擊和北醫附醫院長邱仲峯，於14、16日一起在高級餐廳共享午餐，接著前往宜蘭礁溪一家酒店泡湯，事件爆發後邱立即請辭獲准。

起訴指出，三顧公司從2016年開始發展再生醫療製劑產品，取得日本CellSeed公司技術轉移的細胞層片培養技術及建廠資料，是台灣手機通過認證的細胞製劑先導工廠。2018年間，三顧公司延攬借調從事教學研究的楊智惠擔任董事長，之後三顧與行政院國發會合資成立樂迦公司，經營細胞治療開發與製造服務，楊智惠同時兼任樂迦公司執行長。

楊智惠在2022年間，因與三顧高層對經營方式發生爭執而萌生辭意，竟然從8月開始，指示資訊管理部門(MIS)主管董國恩，把儲存在伺服器中的細胞製劑以及建廠資料，以及重要的電子郵件全部備份。

楊智惠在取得三顧營業秘密資訊後，在簽准董國恩辭職當天，自己也遞交書面請辭，2人雙雙跳槽到業務重疊的超基因公司，可是董國恩擔心自己偷走的資料不齊全，另外交代接手管理MIS的鄭坤炎重新備份相關資料，並安排鄭坤炎也到超基金公司任職。

此外，楊智惠曾負責執行三顧公司與義守大學合作的研究計畫，也簽署了保密契約，卻為了協助她指導的研究生完成論文，擅自將研究實驗報告文字、圖片及數據提供給學生，放在博士論文「探討脈衝光或纖維母細胞層片對促進糖尿病鼠傷口癒合之效用評估」中。

檢調為了追查本案，曾在2013年6月9日下午，到松山機場將從日本返台的楊智惠拘提到案，雖然法院認為拘提不合法，期間還一度傳出楊智惠遭調查官性騷擾事件，不過經調查局清查性騷擾事件不成立。

檢察官偵結指出，楊智惠共觸犯了《刑法》背信、無故取得他人電磁紀錄、洩漏工商秘密，以及《營業秘密法》逾越授權重製洩漏營業秘密、《著作權法》擅自重製侵害他人著作財產權共5條罪名，依法將楊智慧、董國恩、鄭坤炎3人提起公訴。至於接受楊智惠指導論文的鄭姓研究生，因無證據顯示知道資料來自應保密的研究計畫，獲不起訴，但違反學術倫理部門應由權責單位處理。