王建民最有力的後盾！「桂格養氣人蔘滋補液」助力堅持熱愛

▲「穩固精氣神，才能贏！」王建民分享支持他堅持熱愛的強力後盾。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

2024年台灣在世界棒球賽12強賽事中奪冠，近日參戰經典賽資格賽，最後一戰投手精銳盡出，最終贏得經典賽正賽門票，持續寫下歷史新頁！比賽的勝利不僅展現了球員的強大實力，更是一場團隊合作的完美演出。其中致勝因素之一，是幫助投手調整到最佳狀況，而幕後的功臣，便是台灣棒球傳奇——王建民。

提到王建民，你腦海中是否立刻浮現出他站在投手丘上的穩健身影？當年他旅美挑戰大聯盟，在紐約洋基（New York Yankees）締造連續兩年19勝的驚人成績，讓全球棒球迷為之驚艷。無論是球場上的穩定表現，還是場下靦腆低調、專注訓練的態度，他都深深擄獲球迷的心，成為台灣棒球史上最耀眼的傳奇之一。

如今，王建民轉換身分，成為培育新生代投手的教練，將自己的寶貴經驗傳承給下一代。他常以過來人的經驗與年輕球員分享，表示：「棒球是一條充滿挑戰的道路，不只要持之以恆、保持熱情，更重要的是持續穩固精氣神，迎向每一個挑戰，就能突破自己！」王建民以自身經歷詮釋了「持續堅持熱愛」的精神，無論身處何種角色，他始終以熱情和毅力面對棒球，激勵著新一代球員勇敢追夢。

王建民穩固精氣神的最強後盾，連續19年*蟬聯銷售冠軍的「桂格養氣人蔘滋補液」

說到「穩固精氣神」，王建民毫不藏私地分享他的秘密武器——桂格養氣人蔘！人蔘飲要有效，皂苷種類是關鍵！作為19年*來台灣人蔘飲領導品牌，桂格透過獨家「渦流菁萃工法」，幫助多元人蔘皂苷精華完整釋放。每瓶出廠前還須經過風味品評與安全檢測等至少五道嚴格把關，確保每一口都是最純粹的精華。

因為用心，桂格養氣人蔘成為第一瓶榮獲國家健康食品認證人蔘飲，更是連續19年蟬聯銷售冠軍的人蔘滋補液，深受百萬家庭的信賴與喜愛。而且桂格養氣人蔘專為台灣人體質設計，以人蔘補氣、西洋蔘穩氣的雙蔘平衡配方，並加入蓮子百合，溫潤不燥熱，適合長期飲用幫助穩固精氣神狀態，無論是高壓比賽還是日常生活都能保持最佳表現，也難怪建仔笑說「桂格養氣人蔘就是我堅強的後盾！」

穩固精氣神才能堅持熱愛，桂格養氣人蔘幫助王建民繼續迎戰

回顧熱愛的棒球之路，王建民坦言，最艱難的時刻莫過於受傷後的復出之路。從腳踝扭傷到後續一連串傷勢，讓他一度感到迷惘，但他始終沒有放棄，「不確定能走多久，只想繼續投下去」。憑藉對棒球的熱愛與對自我要求的堅持，王建民最終成功重回大聯盟之列。

即使如今轉為教練，他仍然肩負重責大任，不僅要為球隊運籌帷幄，還要照顧家庭，面對生活與工作的雙重挑戰，他認為保持穩固的精氣神是關鍵，讓他能夠隨時保持最佳狀態，朝更高的目標前進。相信許多上班族、甚至是三明治族群，每天也都會面對各種不同的挑戰，既要拼工作，也要顧家庭，讓王建民的精氣神後盾—桂格養氣人蔘，也成為您人生的後盾，幫助你保持精氣神的最佳狀態，隨時都能全力以赴追求熱愛！

*Kantar凱度消費者指數資料指出桂格人蔘滋補液系列於2006年1月1日至2024年12月31日之銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一。