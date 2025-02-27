賴清德出手幫台灣人「降三高」　拚5年三高慢性病死亡降三分之一

▲總統賴清德主持健康台灣委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日主持「健康台灣推動委員會」召開第三次會議，敲定推行「三高防治888計畫」，防治慢性病，透過「找得出」、「要介入」，以及「有改善」等三大策略，協助民眾早期發現，儘速建立健康生活模式，來因應三高問題，要達成「2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」的目標。

賴清德在會後表示，有關第二次委員會議的列管事項，目前都有明確的執行進度與後續規劃，他要求行政院、衛福部和相關部會，持續推動及追蹤管考，若有具體成果，應適時向國人報告，展現政府打造「健康台灣」的決心與努力。這也包括今天會議提出的報告，要執行事項以及委員所提都要列管執行。

賴清德指出，會以全面健康管理，強化三高防治。他說，台灣每年約有6.2萬人死於三高相關慢性疾病，在2023年，占總死亡數3成。面對「三高」對國人健康的威脅，除了有成人預防保健，更有勞工健檢、軍公教健檢，以及自費健檢，都能協助三高的高風險族群，早期發現、早期治療，今天多位委員提醒，這些資料都要彙整上傳，便於利用，甚至開發大數據、人工智慧等運用。

賴清德表示，他請勞動部、國防部等相關主管部會，協助鼓勵各項健檢資料上傳，以更完善健康數據，推動國人的健康管理，希望各部會都能適時向委員會報告相關進度，確保政府的三高防治工作，更具成效。

另外，賴清德說，面對慢性病的挑戰，除了著重治療，預防更是關鍵，必須從營造健康生活做起。他請教育部、衛福部和體育署，持續強化合作，打造利於活動的環境，提升國人走向戶外意願，進而培養規律的運動習慣。

賴清德說，去年「營養及健康飲食促進法」已經上路，除了衛福部要繼續推動營養促進工作，他也期盼教育部與其他部會，能透過健康採購等政策，鼓勵轄下單位、各場域，建置健康飲食環境，讓營養概念，逐步落實在大眾的日常生活。這也包括食物標示、開發健康食品、健康食譜，都值得去做。

接著，賴清德也推行「三高防治888計畫」，防治慢性病。他說，衛福部依據「三高防治888計畫」框架，透過「找得出」、「要介入」，以及「有改善」等三大策略，協助民眾早期發現，儘速建立健康生活模式，來因應三高問題。

賴清德要求相關部會，逐步增加預防慢性病的預算，讓各項防治工作能夠更加順利施行，來達成「2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一」的目標。

最後，賴清德說，慢性病防治與健康生活方式培養，絕非單一部會的責任。衛福部積極推動新政，並且結合各部會資源，以及依據生命週期，提供相應的營養照護、擴大服務對象，來提供更多人適當照護。