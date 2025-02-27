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住院第13天！梵蒂岡：教宗病情「輕微改善」　病榻上仍持續工作

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲梵蒂岡宣布教宗方濟各病情改善，但醫生警告，其健康狀況依舊脆弱。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

梵蒂岡26日宣布，教宗方濟各的病情在過去24小時出現「輕微」改善，但仍處於危急狀態。現年88歲的方濟各因支氣管炎併發肺炎，已住院近2周，近期病情一度惡化並出現輕度腎衰竭。儘管最新檢查顯示狀況稍有好轉，但醫生警告，他的健康狀況極為脆弱，更可能面臨敗血症等併發症風險。

據福斯新聞報導，方濟各於2月14日因支氣管炎惡化住院，最初被診斷為複雜的病毒、細菌與真菌感染，隨後發展為雙側肺炎。22日，醫生發現方濟各出現輕度腎功能不全，隨後2度接受輸血，以提升血紅蛋白水平。儘管方濟各目前的意識清醒，能夠參與彌撒，但醫生表示，他的病情仍不穩定，尤其是敗血症的風險值得關注。

梵蒂岡發表聲明稱，方濟各的肺部發炎發展正常，血液檢查顯示病情有所改善，不過仍需接受高流量氧氣治療，並持續進行呼吸物理治療，所幸未再出現新的呼吸危機。方濟各在26日上午領受聖餐後，在下午處理了部分公務。然而，醫生強調，由於他的年齡與過去的肺部手術史，病情仍需嚴密監測。

方濟各此次的住院時間已超過2021年因結腸手術住院10天的紀錄。由於方濟各年輕時曾罹患胸膜炎並切除部分肺部，因此他特別容易受到肺部感染影響。紅衣主教多蘭（Timothy Dolan）23日在紐約表示，天主教信徒「在一位臨終父親的床邊」團結一致，暗示方濟各時日不多，但羅馬的教會領袖尚未公開表態。

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