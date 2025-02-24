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1933年有外星飛船墜毀在義大利？教廷秘密檔案館疑藏UFO紀錄

▲▼梵蒂岡宗座檔案館（梵蒂岡秘密檔案館）的地下儲藏室。（圖／翻攝自維基百科共享圖庫）

▲早在1933年就有外星飛船墜毀在義大利？教廷未公開檔案疑藏UFO紀錄。（圖／翻攝自維基百科共享圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

天主教教宗方濟各的健康狀況近日引起全球關注，連帶讓梵蒂岡最神秘的檔案館「梵蒂岡宗座檔案館」相關話題再次引發關注，像是前美國空軍軍官、五角大廈官員格魯什（David Grusch）曾爆料，庇護十二世曾向美國通報，曾有外星飛船在義大利墜毀，相關文獻都隱藏在該檔案館中。

根據英國Daily Mail報導，梵蒂岡宗座檔案館前稱「梵蒂岡秘密檔案館」，內部保存著大量過往天主教聖座、教宗公佈的所有文獻，例如信件、帳本等，還有教廷數世紀以來累計的文件，至今館內書架的長度已達到誇張的84公里，最古老的文獻可追溯至八世紀。

宗座檔案館內的秘密文件一直是研究人員熱愛的話題，像是教宗方濟各2020年公開了前教宗庇護十二世的相關文件，讓世人終於有機會了解庇護十二世為什麼對納粹大屠殺保持沉默，另外有一件難以確認真偽的話題是，檔案館內疑似存放了外星飛船墜毀的相關紀錄。

前美國空軍軍官、前五角大廈情報官員格魯什（David Grusch）2023年接受美國電視新聞網News Nation訪問，表示庇護十二世曾向美國通報，1930年代，有一艘外星飛船曾在義大利墜毀，還聲稱梵蒂岡肯定知道地球上存在著非人類的智慧生物。

格魯什指出，歐洲首次發現UFO是在 1933 年在義大利的馬真塔，然而獨裁者墨索里尼政府一直未公開消息，直到1944至1945年庇護十二世才對美國通報此事，這架UFO部份幾乎完好無損，被存放在安全的空軍基地，直到墨索里尼政府垮台後，才被美國運走。

格魯什的說法對於許多研究人員來說，無疑是個好消息。前英國UFO調查員波普（Nick Pope）就說，「一直有傳言說，天主教會知道一些有關UFO的重大秘密，而這些禁忌的真相可能隱藏在梵蒂岡的檔案館中，只有教宗、少數樞機主教和其他高層人員才能查閱」。

波普還說，如果外星生命的存在公開了，無論是天文學家首先發現，還是不明飛行物界的研究員曝光，對於人們的宗教信仰都會產生深遠的影響，「所以天主教會投入研究UFO，試圖領先於敘事並控制敘事，是有理由的，如果教廷保存的檔案中包含了外星生命的證據，我也能理解檔案的秘密性」。

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