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梵蒂岡：教宗病情仍危急　但未再發生呼吸危機

▲天主教教宗方濟各病危。（圖／路透）

▲天主教教宗方濟各病危。（圖／路透）

文／中央社

梵蒂岡今晚更新教宗病情，教宗方濟各雖仍未脫離險境，但自昨晚起未再發生呼吸危機，血液檢查顯示有初期輕微腎衰竭症狀，目前已獲控制。教宗精神清醒，上午在醫院內參加了彌撒儀式。

教宗方濟各（Pope Francis）14日因罹患支氣管炎進入羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）治療，病情惡化為雙側肺炎，昨天出現哮喘性呼吸危機，開始使用高流量氧氣鼻導管治療，並在血液檢查發現貧血相關的血小板低下症，接受輸血治療。

梵蒂岡今晚7時多發布醫院提供的教宗最新病況，教宗情況仍然危急（critical），但自昨晚後未再出現呼吸危機，教宗繼續透過鼻導管進行高流量氧氣治療；他神智清醒、邏輯良好，今天在居住的醫院10樓與住院期間照顧他的人一起舉行了彌撒儀式。

報告指出，教宗方濟各接受了2單位的濃縮血黑質（hematins）治療，效果良好，他的血紅素值上升，血小板減少症情況穩定。

報告指出，血液檢查顯示教宗出現最初期的輕度腎功能衰竭，目前已得到控制。

報告指出，因為臨床情況的複雜性，以及需要等待藥物治療產生的效果，目前醫療團隊仍保留對於教宗預後情況的研判。

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