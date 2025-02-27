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【廣編】福容大飯店享福卡更名福容家　3／1起五大優惠一次看

▲▼福容大飯店,福容家,優惠,點數,住宿,餐飲。（圖／業者提供）

▲福容會員福容家用心款待每一位會員。

圖、文／福容大飯店提供

福容大飯店於3月1日正式將「享福卡會員」更名為「福容家」，並推出多項優惠活動以慶祝這個全新開始。從3月1日到6月30日，會員可享受五重好康，包括「點食成金」餐飲消費送購物金。「券券FUN大」持住宿券入住可獲贈點數，並有機會抽中住宿券。「無限暢遊」入住指定專案可獲得福星33點加贈。「會員加碼」平日入住會員專案享85折至75折優惠。「點數加倍」首次住房消費點數加倍，最高可達6倍。此外，「福容家」會員還可享有麗寶集團企業的專屬優惠，如購買麗寶集團旗下建案可獲交屋禮，並升等為金福級會員，享受最高等級的會員折扣及禮遇。

全新的「福容家」FULLON FAMILY不僅優化了會員服務，更提升了住宿專屬價、餐飲優惠和點數酬賓等內容，讓忠實顧客享受更多專屬禮遇。會員生日當月還可獲得生日禮或特別驚喜。為了提供更便捷的住宿服務，福容大飯店導入了專屬App與AI智能客服系統，會員可透過手機隨時送出備品需求，如毛巾、枕頭、盥洗用品等，無需撥打電話或親自前往櫃檯，提升住宿便利性。AI智能客服24小時在線，隨時提供飯店設施介紹、訂房查詢及周邊旅遊資訊等服務，確保每位賓客都能獲得即時且專業的協助。

此外，為迎接3月8日女王節，享福購特別推出限時優惠活動。從3月1日至31日，凡在各店消費餐飲，單筆滿1,000元即贈200元購物金；單筆消費滿3,800元，加碼贈送福星點數388點。還推出主廚秘製得獎的福容紅燒牛肉麵，3月10日至4月30日福容家會員可享全面88折優惠及點數加倍贈。2025年全新上市的福容特選XO醬禮盒也提供會員最高88折的分級折扣。福容家會員歡慶新上線，原有享福卡的三十萬會員將直接轉換為福容家會員，權益不變而優惠升級。詳情請見福容大飯店官方網站。

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