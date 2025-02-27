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詐團教戰守則罕見曝光！刺青要遮好...遭盤查直接拒絕警打臉了

▲▼遭警察盤查可直接拒絕，警方出面打臉詐團錯誤的教戰守則。（圖／警方提供，下同）

▲▼遭警察盤查可直接拒絕，警方出面打臉詐團錯誤的教戰守則。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

詐欺集團詐騙行徑隨時隨地都在上演，盡管車手判刑刑度大增，仍擋不住前仆後繼的男女老少，台中清水警方日前逮捕1名年僅28歲的女車手，在手機內赫然發現詐團指示的教戰守則，包括服裝整齊、5公里內禁吃檳榔抽菸，面對警察盤查搜索，不用理會直接拒絕等等，警方打臉表示，如屬具有犯罪嫌疑的現行犯，縱無搜索票，仍得附帶搜索，車手勿誤解法令，心存僥倖。

沙鹿區44歲李姓男子輕信網友介紹的投資股票訊息，先後投資505萬元，直到要提領獲利金額被要求需再繳290萬才能提領後，這才驚覺遇到詐騙，後來配合清水警分局相約面交，逮捕從嘉義前來取款的李姓女車手，李女113年底經台中地方法院判處有期徒刑10月，需入獄服刑。

警方在李女手機上發現罕見的教戰守則，要求服裝乾淨整齊，穿素色襯衫或polo衫，搭素面牛仔褲，切記破褲、造型褲，勿打領帶，如有刺青，務必遮好，交易點5公里內，禁止吃檳榔、抽菸，保持形象。

▲▼遭警察盤查可直接拒絕，警方出面打臉詐團錯誤的教戰守則。（圖／警方提供，下同）

「萬一開車時被警察盤查要求收索（搜索）車子，不管多兇，講多少屁話，或是告妨害公務，直接拒絕，也不用給他看手機，因為警察沒有收索（搜索）票」。

「就算車上有抽k菸，聞到菸味也不用讓他收索（搜索），因為抽菸沒有觸犯刑法，是行政裁罰，沒觸犯刑法就沒資格收索（搜索）」。

「切記，不管是不是尿檢人口，不管有任何前科，警察講什麼，通通都能拒絕，只要拒絕，警察就不會理你。」

清水警方坦言，在無犯罪嫌疑的情況下，無搜索票的確不能搜索，但以本案而言，如屬具有犯罪嫌疑的現行犯，縱無搜索票，仍得附帶搜索其所人身及所攜帶之物。換句話說，詐團車手屬現行犯，當然可以搜索人身以及隨身包包，呼籲車手不要誤解法令，深陷法網。

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