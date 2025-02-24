詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

▲詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）



記者柯振中／綜合報導

詐騙集團手法又翻新了！內政部警政署刑事警察局近日提醒，現在詐騙集團會以傳統郵寄的方式，寄送詐騙資訊，提供以假亂真的名片、投資公司標的，藉此誤導民眾，因此收到郵件後，一定要透過官方查詢管道，再進行確認。

CIB局長室在臉書上發文表示，現在有知名券商遭到冒名郵寄投資資訊、投資標的，以及名片偽造，這是詐騙集團的新手法。詐騙集團以傳統郵寄的方式，寄送詐騙資訊，提供以假亂真的名片、投資標的，透過亂槍打鳥的方式寄送給民眾，引導民眾投資，若是一個不慎，很有可能淪為詐騙受害者。

▼詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）



CIB局長室說，這種詐騙資訊還會附上完整的認股權憑證申辦作業流程，稱搶先券商上市或上櫃前持有一定股份，意圖引導無故民眾交附身分證影本、繳納股款等，所幸有民眾十分機警，先向警方反映，因此沒有受騙。

CIB局長室提醒，詐團利用長者不熟稔利用網路蒐集投資資訊，慫恿長者投資的被害案件時有所聞，即便是在高科技時代，詐團仍會以傳統紙本的方式，郵寄給具有資訊差的民眾。民眾對於收到的郵件，務必透過官方管道查詢、確認，以避免上當。