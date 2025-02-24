　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

▲▼詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

▲詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

記者柯振中／綜合報導

詐騙集團手法又翻新了！內政部警政署刑事警察局近日提醒，現在詐騙集團會以傳統郵寄的方式，寄送詐騙資訊，提供以假亂真的名片、投資公司標的，藉此誤導民眾，因此收到郵件後，一定要透過官方查詢管道，再進行確認。

CIB局長室在臉書上發文表示，現在有知名券商遭到冒名郵寄投資資訊、投資標的，以及名片偽造，這是詐騙集團的新手法。詐騙集團以傳統郵寄的方式，寄送詐騙資訊，提供以假亂真的名片、投資標的，透過亂槍打鳥的方式寄送給民眾，引導民眾投資，若是一個不慎，很有可能淪為詐騙受害者。

▼詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

▲▼詐騙集團又有新手法。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

CIB局長室說，這種詐騙資訊還會附上完整的認股權憑證申辦作業流程，稱搶先券商上市或上櫃前持有一定股份，意圖引導無故民眾交附身分證影本、繳納股款等，所幸有民眾十分機警，先向警方反映，因此沒有受騙。

CIB局長室提醒，詐團利用長者不熟稔利用網路蒐集投資資訊，慫恿長者投資的被害案件時有所聞，即便是在高科技時代，詐團仍會以傳統紙本的方式，郵寄給具有資訊差的民眾。民眾對於收到的郵件，務必透過官方管道查詢、確認，以避免上當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
搶票了！中華隊附加賽加開售票　票價、開賣時間出爐
快訊／中華隊被完封　曾豪駒賽後發聲了
范冰冰登紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」
行動電源爆炸！亞果元素緊急「召回產品」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

國道一號11車事故「連續3次追撞」！事故現場曝光

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

爸爸用手機視訊好奇寶寶瞪眼湊近看：讓偶看看是誰？

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

國道一號11車事故「連續3次追撞」！事故現場曝光

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

徐乃麟護3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

詐團手法又翻新！「紙本郵寄一信件」照做就上當了

柏林影展／挪威電影首奪金熊獎　《關於夢（性與愛）》17歲少女迷戀女老師

快訊／澤倫斯基：我願意放棄總統職位，換取烏克蘭和平或北約支持

8公司2025年紀念品開獎　富采「黃阿瑪的後宮生活聯名碗」吸睛

男子1個月被收「6億電費」　台電打來關切！真相大反轉

郵輪住宿怎麼挑？解鎖4款熱門艙房

歌詩達郵輪莎倫娜號　歡樂不打烊

歌詩達郵輪莎倫娜號領航日韓賞櫻

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

社會熱門新聞

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

國道一號11車事故！連續3次追撞

即／猛轟10多槍！台中男逃13hrs雲林落網

國道1號2死車禍　恐怖拋飛畫面曝

無照少年肇逃撞3車　5人受傷自己也進ICU

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

人行道停車新規　基隆警3 ／ 1加強取締

宜蘭法鬥犬遭灌毒　惡男竟稱看不順眼

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

台中平頭男連開10多槍落網！共犯也被抓了

詐團手法又翻新！刑事警察局示警

更多熱門

相關新聞

44檔債券ETF 3月除息開跑　3檔投等債配發金額搶頭香

44檔債券ETF 3月除息開跑　3檔投等債配發金額搶頭香

根據CMoney統計，3月共有44檔債券ETF將進行除息，不少月配息型債券ETF已率先公布3月每受益權單位預估配息金額，包括新光BBB投等債20+(00970B)、統一ESG投等債15+(00966B)、凱基A級公司債(00950B)等3檔，其中，新光00970B、凱基00950B兩檔預估配發金額換作年率約有6.4%，統一00966B也有5.6%的水準。

想賺價差！他提「重蓋便宜凶宅」被打臉

想賺價差！他提「重蓋便宜凶宅」被打臉

投資虛擬貨幣花蓮婦被騙340萬　報警逮人

投資虛擬貨幣花蓮婦被騙340萬　報警逮人

傳日本前首相找特斯拉投資救Nissan

傳日本前首相找特斯拉投資救Nissan

屏東警銀宣導打詐儀錶板　傳授阻詐絕招

屏東警銀宣導打詐儀錶板　傳授阻詐絕招

關鍵字：

詐團詐騙集團郵寄投資

讀者迴響

熱門新聞

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

中華隊附加賽加開售票　全區票價500元

女博士好心借住「慘遭無套」！碩士男慘了

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

范冰冰登紅毯「胸貼不慎露出」

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」

玥熹聽小優錄音檔氣炸「我就是這樣被情勒」

國道一號11車事故！連續3次追撞

集氣晉級戰！7-11咖啡飲料買2送2

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面