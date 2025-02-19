女聽網路男友指示搭高鐵到台中取款　慘淪車手遭判半年

▲台中女子（圖左）聽從未謀面的網路男友介紹，充當車手，結果判刑6月。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前埋伏逮捕30歲李姓女車手，深入追查赫然發現，李女在網路上結識男子「高聖傑」，2人相談甚歡，從未見過面，即互稱男女朋友，李女以為遇到真愛，聽從男友介紹工作，每天可領5千元，特地從台北搭高鐵到台中面交取款落網，後來被地院判處有期徒刑6月，需入獄服刑，李女被愛沖昏了頭，最後卻是換來人財兩失。

台中市40歲蔡姓男工程師在網路加入「金股領航股」LINE群組，聽取詐團建議投資股票，在112年8月間前後兩次在住處面交80萬元、150萬元投資款。

蔡男查看假網站的投資畫面，短短時間便有43萬元獲利，欣喜之餘，決定全部提領，該網站LINE客服竟宣稱需再繳付349萬才能提領，蔡男這才驚覺遭騙，氣得向清水警分局報案。

112年9月某日，警方請蔡男配合相約對方面交，佩戴虛造的「羅豐公司」員工識別證的李女一現身，當場遭埋伏員警逮捕。

李女自稱她也是被害者，112年8月間，透過交友軟體結識自稱「高聖傑」男子，對方每天噓寒問暖，以為遇到真愛，於是聽從男友介紹工作，依指示前往台中取款。113年12月，李女經台中地院審理後，判處有期徒刑6月，因犯加重詐欺罪不得易科罰金，需入獄服刑。