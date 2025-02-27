陸女網紅「號碼牌造假」跑半馬被揪出　判處終身禁賽

文／香港01

大陸2025首個白金標半馬賽事，2月23日在四川眉山市仁壽縣舉行的2025全國半程馬拉松錦標賽（第1站）暨第八屆信利眉山仁壽半程馬拉松·跑遍四川（眉山站），吸引大批馬拉松愛好者參加，但有女網紅涉嫌「套牌」參賽。2月26日，組委會的處罰決定書顯示，涉事女網紅終身禁賽，並報請中國田協追加處罰。

▲大陸一名女網紅在半馬賽事傳出假跑事件，遭官方終身禁賽處份。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《紅星新聞》報導，2月23日舉行的2025全國半程馬拉松錦標賽（第1站），吸引了眾多馬拉松愛好者的關注，報名人數突破15萬，但中籤率僅有6.5%，共有2.5萬餘名跑者參加。

在賽事結束後，2月25日，有網友發現賽場上有兩名佩戴C4567號碼布的跑者，涉嫌「套牌」的是身穿粉色衣服的女子，為一名經常更新跑步影片的女網紅。

該名女網紅解釋，前幾天直播時已透露自己沒有中籤，但直播間有網友稱其有供應商名額，「可以快遞發給我，我就拿著他給我的號碼牌去跑，現在才知道跟別人的號碼重疊了，我已經跟組委會說過了，我感覺被黑粉坑了。」

另有網友發現，除了前述女網紅，還有一名參賽者也疑似「套牌」參賽。2月26日，眉山仁壽半程馬拉松組委會競賽部對違規選手作出處罰決定。處罰決定書顯示，廖某（身份證號:3607**********0928）違規套用其他選手號碼布參賽、何O花（身份證號:5111**********1022）違規轉讓號碼布，違反賽規。

組委會決定，廖某終身禁止參加眉山仁壽半程馬拉松組委會舉辦的各項賽事的處罰，並報請中國田徑協會追加處罰。何O花取消此次比賽資格及成績，終身禁止參加眉山仁壽半程馬拉松組委會舉辦的各項賽事的處罰，並報請中國田徑協會追加處罰。

該處罰決定書稱，組委會將持續調查違規參賽情況，一經查實將依規予以處罰。報導指，廖某正是被網友舉報涉嫌「套牌」參賽的女網紅。目前，該網紅已在抖音刪除所有關於仁壽馬拉松的影片和評論。

今年2月在香港舉行的2025年渣打馬拉松，曾傳出選手「代跑」醜聞，經進一步了解後，發現男子組10公里及半馬共4名內地跑手，因調轉號碼布而被取消資格，4人皆由同一名經理人統籌參賽。

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