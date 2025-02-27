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不怕輸掉比賽「孫易磊只怕1事」！球迷心疼：台灣永遠是你的靠山

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本北海道火腿小將孫易磊繼2023年亞錦賽，再度為國而戰，在經典賽資格賽中霸氣飆出2次三振，賽後他受訪表示，其實不害怕輸掉25日的台西大戰比賽，「比較害怕離開球隊」，因為回去日本打球，會有一種孤單感覺，且兩次最佳表現，接近自己的極速，都是在中華隊投出的。

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粉專「史丹利視角的體育世界」轉發孫易磊26日賽後訪問的片段。孫易磊坦言，「其實我不會害怕輸掉這場比賽，我比較害怕就是離開這支球隊。因為你回到母隊之後，其實就是會有一種孤單的感覺，而且我兩次能接近自己極速都是在中華隊，所以這邊其實是我覺得最舒服的球隊。」

網友看了心疼表示，「旅外真的是孤單的，但是我們會在台灣為你加油的！前途無量的孩子~加油！」「他們都還是孩子，都是會想家」、「旅外生涯是辛苦的、孤單的，唯有壯大自己的能力，拓展更寬廣的視野，期待你繼續發光發熱」、「離鄉背井的辛酸，只有當事者感受最深，何況這幾位認真說起來，還只是個大孩子」。

不少網友紛紛提到，「旅外球員的心酸，一樣旅外的沙子宸也說，想到離開球隊感傷流淚」、「張奕也說過類似的話，在台灣打球比較快樂」、「張育成也說過，很多旅外球員都說過」。貼文也釣出中職會長蔡其昌留言，「每次跟大家分開都會難過」。

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